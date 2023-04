Qual canal vai transmitir jogo do Fluminense x Flamengo hoje na final

É dia de clássico Fla-Flu! Neste domingo, 9 de abril, Fluminense x Flamengo entram em campo para disputarem a partida de volta na final do Campeonato Carioca onde disputarão o título da temporada estadual. A bola vai rolar às 18h (Horário de Brasília) no Estádio do Maracanã.

No primeiro jogo da final, o Flamengo venceu por 2 a 0, precisando apenas do empate para ser campeão. Já o Tricolor terá que vencer por três gols ou mais.

Em caso de empate é a disputa de pênaltis que decide o vencedor do Campeonato Carioca.

Onde vai passar Fluminense x Flamengo hoje na TV?

O jogo do Fluminense e Flamengo terá transmissão na BAND, na TV aberta, e BandSports, na TV fechada, ao vivo para todo o Brasil.

A Rede Bandeirantes surpreendeu o torcedor e comprou os direitos de imagens do futebol carioca este ano. Com exclusividade, é a única emissora que pode exibir a final do Campeonato Carioca. Neste domingo, tanto o canal aberto como pago disponibilizarão as imagens.

Na TV aberta a Band exibe a decisão pelo título carioca. Sérgio Maurício vai narrar o Fla-Flu ao lado dos comentaristas Athyrson, Ricardo Rocha e Washington. É só sintonizar do conforto do seu sofá e torcedor pelo seu clube favorito.

Outra opção é assistir no BandSports, disponível em operadoras por assinatura. Aqui, só quem tem a TV paga e possui o canal dentro da programação é que pode assistir. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo.

Como assistir a final do Carioca online?

Quem não vai estar em casa no horário marcado ou simplesmente prefere fazer tudo pelo celular tem três opções: assistir no site da Band, no BandPlay ou no canal do Flow Sports no Youtube.

Sim, torcedor, é totalmente de graça entre as três opções. No site da Bandeirantes (www.band.uol.com.br) o primeiro passo é acessar o portal, clicar na opção "Ao vivo" e escolher o ícone da emissora. Depois, se cadastrar com email e senha e curtir a transmissão do Fla-Flu neste domingo.

Já no BandPlay, aplicativo da emissora, é só acessar o site (bandplay.com) ou baixar o aplicativo no celular ou tablet, ir até a aba "ao vivo" e clicar no ícone da Band.

Pelo Youtube, basta entrar no aplicativo ou no site da plataforma de vídeos Youtube, procurar por "Flow Sports" no horário marcado para começar a final do Carioca e escolher o ícone da transmissão. Não precisa se inscrever.

As três as opções você sintoniza no celular, tablet ou no computador.

Escalações de Fluminense x Flamengo

Fernando Diniz não tem Samuel Xavier neste domingo porque o lateral foi expulso. Além disso, Martinelli, Manoel, Jorge e Gustavo Apis estão lesionados e indisponíveis para jogar.

Do outro lado, Vitor Pereira permanece sem Bruno Henrique, Arrascaeta, Matheuzinho e Erick Pulgar.

Fluminense: Fábio; David Braz, Nino, Marcelo, Guga; André, Martinelli, PH Ganso; Cano, Arias e Keno.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luís, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Matheus França; Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel.

O que significa a expressão Fla-Flu?

O nome do clássico entre Flamengo e Fluminense é "Fla-Flu" remete a junção da primeira parte do nome dos dois times envolvidos. O duelo é um dos maiores do futebol brasileiro.

De acordo com dados do portal Goal, o tricolor das Laranjeiras e o clube da Gávea se enfrentaram em 442 oportunidades, com 161 vitórias do Flamengo, 140 triunfos ao Fluminense e 141 empates. Os confrontos aconteceram no Brasileirão, Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil.

Zico, do Flamengo, é o maior goleador do Fla-Flu com 19 gols.

Quem tem mais títulos cariocas Flamengo ou Fluminense?

O Flamengo tem mais títulos do Campeonato Carioca que o Fluminense. São 37 conquistas por toda a história do futebol do Rio de Janeiro, enquanto o Tricolor tem 32 prêmios. São cinco títulos de diferença entre os dois.

Além dos dois, também faturaram o troféu o Vasco, Botafogo, América, Bangu, Paissandu e São Cristõvão. Muitos times nunca venceram o torneio como a Portuguesa, Volta Redonda e o Audax.

Confira a lista completa dos vencedores.

Flamengo - 37 títulos

Fluminense - 32 títulos

Vasco - 24 títulos

Botafogo - 21 títulos

América RJ - 7 títulos

Bangu - 2 títulos

São Cristóvão - 1 título

Paissandu - 1 título

