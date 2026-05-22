Futebol

O que acontece se o Corinthians perder para o Penãrol?

Timão tenta vantagem para decidir mata-mata em casa

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
O que acontece se o Corinthians perder para o Penãrol DCI

O torcedor do Corinthians que ligar a TV nesta quinta, 21, para acompanhar o duelo contra o Peñarol pode até levar um susto em caso de derrota. Mas a boa notícia é que a situação do Timão na Copa Libertadores da América é bem mais tranquila do que parece.

O corinthians pode ser eliminado da Libertadores?

Mesmo perdendo no Uruguai, o Corinthians não será eliminado da competição. O clube paulista já garantiu vaga nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência após o empate entre Platense e Peñarol na rodada anterior.

Hoje, o maior risco para o Timão não é a eliminação, e sim perder a liderança da chave, o que tiraria a vantagem de decidir o mata-mata em casa.

O Corinthians só deixa de terminar em primeiro lugar em dois cenários:

Cenário 1

  • perde para o Peñarol por qualquer placar;
  • depois perde para o Platense por três gols ou mais na Neo Química Arena.

Cenário 2

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  • perde para o Peñarol por três gols ou mais;
  • depois perde para o Platense por dois gols de diferença.

Neste último caso, a definição ainda dependerá do saldo de gols.

Portanto, independentemente do resultado contra o Peñarol, o Corinthians já está garantido nas oitavas de final da Libertadores.

Santa Fe e Peñarol não conseguem mais alcançar a pontuação do clube paulista na tabela, mesmo vencendo os jogos restantes.

O que muda se o Corinthians terminar em primeiro?

A liderança do grupo dá uma vantagem importante: o Timão faria o jogo de volta das oitavas em casa, diante da torcida.

Além disso, os líderes enfrentam equipes que terminaram em segundo lugar na fase de grupos, o que pode render um caminho teoricamente mais favorável no mata-mata.

A última vez que o Corinthians chegou às oitavas da Libertadores foi em 2022, quando eliminou o Boca Juniors antes de cair diante do Flamengo nas quartas de final.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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