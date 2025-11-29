Onde assistir a final da Libertadores 2025 na internet e de graça hoje
Decisão entre Flamengo e Palmeiras começa às 18h
Chegou o grande da final da Copa Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras que acontece neste sábado, 29 de novembro, em Lima, no Peru. A decisão começa às 18h (de Brasília), e a torcida já pode se programar com as opções de onde assistir o jogo, inclusive com alternativas na internet e de graça.
Transmissão do jogo do Flamengo e Palmeiras online
Para quem prefere acompanhar pelo celular, notebook ou smart TV, as plataformas de streaming têm transmissão garantida.
- Disney+: transmite o jogo ao vivo dentro do aplicativo. Requer assinatura ativa, mas o sinal é estável e funciona bem em múltiplos dispositivos.
- Paramount+: também exibe a partida em tempo real. É outra opção para assinantes que buscam assistir pela internet.
- GeTV: oferece transmissão de graça, dependendo do dispositivo e região. O canal costuma liberar sinal aberto em finais de grande porte, sem exigir assinatura. É uma alternativa interessante para quem quer assistir sem gastar nada e sem depender de TV tradicional.
- Globoplay: exibe de graça a retransmissão da TV Globo. Basta ter uma conta na plataforma (não precisa assinatura paga) e acessar o canal ao vivo da emissora. É prático, rápido e funciona bem para quem está longe de casa ou quer ver a final pelo celular.
Onde assistir à final da Libertadores 2025 na TV
Na televisão, o torcedor tem dois caminhos principais.
- TV Globo: o primeiro é a TV Globo, que exibe o jogo em sinal aberto para todo o país. É a opção sem custo, acessível em qualquer TV com antena digital. Luis Roberto e os comentaristas Junior e Caio Ribeiro. O trio contará ainda com as análises de Alline Calandrini e Paulo Nunes, direto do campo de jogo, além do time de repórteres responsável por trazer todo o clima direto do estádio.
- ESPN: o canal também mostra a decisão ao vivo para assinantes da TV por assinatura. A cobertura é mais longa, com análises, comentaristas e um pós-jogo estendido que costuma repercutir os principais lances da partida. Para quem já tem ESPN no pacote, é só ligar e acompanhar.
Quem são os campeões da Libertadores?
Mais um brasileiro tem a oportunidade de marcar a história. No ranking de campeões, são dez times do país que já levantaram a taça mais desejada do futebol sul-americano. No topo, porém, clube argentinos dominam com o maior número de conquistas.
- Independientes – 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)
- Boca Juniors – 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)
- Peñarol – 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)
- River Plate – 4 títulos (1986, 1996, 2015 e 2018)
- Estudiantes – 4 títulos (1968, 1969, 1970 e 2009)
- Olímpia do Paraguai – 3 títulos (1979, 1990 e 2002)
- Nacional do Uruguai – 3 túlos (1971, 1980 e 1988)
- São Paulo – 3 títulos – (1992, 1993 e 2005)
- Grêmio – 3 títulos – (1983, 1995 e 2017)
- Santos – 3 títulos – (1962 , 1963 e 2011)
- Palmeiras – 2 títulos (1999 e 2020)
- Cruzeiro – 2 títulos (1976 e 1997)
- Atlético Nacional – 2 títulos (1989 e 2016)
- Internacional – 2 títulos (2006 e 2010)
- Flamengo – 2 títulos (1981 e 2019)
- Colo Colo – 1 título (1991)
- Racing -1 título (1967)
- Corinthians – 1 tíulo (2012)
- Atlético-MG – 1 título (2013)
- Vasco – 1 título (1998)
- Argentino Juniors – 1 título (1985)
- Vélez – 1 título (1994)
- Once Caldas – 1 título (2004)
- LDU Quito – 1 título (2008)
- San Lorenzo – 1 título (2014)
- Botafogo – 1 título (2024)