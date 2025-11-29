Futebol

Onde assistir a final da Libertadores 2025 na internet e de graça hoje

Decisão entre Flamengo e Palmeiras começa às 18h

Escrito por Anny Malagolini
final da libertadores onde assistir

Chegou o grande da final da Copa Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras que acontece neste sábado, 29 de novembro, em Lima, no Peru. A decisão começa às 18h (de Brasília), e a torcida já pode se programar com as opções de onde assistir o jogo, inclusive com alternativas na internet e de graça.

Transmissão do jogo do Flamengo e Palmeiras online

Para quem prefere acompanhar pelo celular, notebook ou smart TV, as plataformas de streaming têm transmissão garantida.

  • Disney+: transmite o jogo ao vivo dentro do aplicativo. Requer assinatura ativa, mas o sinal é estável e funciona bem em múltiplos dispositivos.
  • Paramount+: também exibe a partida em tempo real. É outra opção para assinantes que buscam assistir pela internet.
  • GeTV: oferece transmissão de graça, dependendo do dispositivo e região. O canal costuma liberar sinal aberto em finais de grande porte, sem exigir assinatura. É uma alternativa interessante para quem quer assistir sem gastar nada e sem depender de TV tradicional.
  • Globoplay: exibe de graça a retransmissão da TV Globo. Basta ter uma conta na plataforma (não precisa assinatura paga) e acessar o canal ao vivo da emissora. É prático, rápido e funciona bem para quem está longe de casa ou quer ver a final pelo celular.

Onde assistir à final da Libertadores 2025 na TV

Na televisão, o torcedor tem dois caminhos principais.

  • TV Globo: o primeiro é a TV Globo, que exibe o jogo em sinal aberto para todo o país. É a opção sem custo, acessível em qualquer TV com antena digital. Luis Roberto e os comentaristas Junior e Caio Ribeiro. O trio contará ainda com as análises de Alline Calandrini e Paulo Nunes, direto do campo de jogo, além do time de repórteres responsável por trazer todo o clima direto do estádio.
  • ESPN: o canal também mostra a decisão ao vivo para assinantes da TV por assinatura. A cobertura é mais longa, com análises, comentaristas e um pós-jogo estendido que costuma repercutir os principais lances da partida. Para quem já tem ESPN no pacote, é só ligar e acompanhar.

Quem são os campeões da Libertadores?

Mais um brasileiro tem a oportunidade de marcar a história. No ranking de campeões, são dez times do país que já levantaram a taça mais desejada do futebol sul-americano. No topo, porém, clube argentinos dominam com o maior número de conquistas.

  • Independientes – 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)
  • Boca Juniors – 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)
  • Peñarol – 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)
  • River Plate – 4 títulos (1986, 1996, 2015 e 2018)
  • Estudiantes – 4 títulos (1968, 1969, 1970 e 2009)
  • Olímpia do Paraguai – 3 títulos (1979, 1990 e 2002)
  • Nacional do Uruguai – 3 túlos (1971, 1980 e 1988)
  • São Paulo – 3 títulos – (1992, 1993 e 2005)
  • Grêmio – 3 títulos – (1983, 1995 e 2017)
  • Santos – 3 títulos – (1962 , 1963 e 2011)
  • Palmeiras – 2 títulos (1999 e 2020)
  • Cruzeiro – 2 títulos (1976 e 1997)
  • Atlético Nacional – 2 títulos (1989 e 2016)
  • Internacional – 2 títulos (2006 e 2010)
  • Flamengo – 2 títulos (1981 e 2019)
  • Colo Colo – 1 título (1991)
  • Racing -1 título (1967)
  • Corinthians – 1 tíulo (2012)
  • Atlético-MG – 1 título (2013)
  • Vasco – 1 título (1998)
  • Argentino Juniors – 1 título (1985)
  • Vélez – 1 título (1994)
  • Once Caldas – 1 título (2004)
  • LDU Quito – 1 título (2008)
  • San Lorenzo – 1 título (2014)
  • Botafogo – 1 título (2024)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

