Onde assistir a final da Libertadores 2025 na internet e de graça hoje

Onde assistir a final da Libertadores 2025 na internet e de graça hoje

Chegou o grande da final da Copa Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras que acontece neste sábado, 29 de novembro, em Lima, no Peru. A decisão começa às 18h (de Brasília), e a torcida já pode se programar com as opções de onde assistir o jogo, inclusive com alternativas na internet e de graça.

Transmissão do jogo do Flamengo e Palmeiras online

Para quem prefere acompanhar pelo celular, notebook ou smart TV, as plataformas de streaming têm transmissão garantida.

Disney+ : transmite o jogo ao vivo dentro do aplicativo. Requer assinatura ativa, mas o sinal é estável e funciona bem em múltiplos dispositivos.

: transmite o jogo ao vivo dentro do aplicativo. Requer assinatura ativa, mas o sinal é estável e funciona bem em múltiplos dispositivos. Paramount+ : também exibe a partida em tempo real. É outra opção para assinantes que buscam assistir pela internet.

: também exibe a partida em tempo real. É outra opção para assinantes que buscam assistir pela internet. GeTV : oferece transmissão de graça, dependendo do dispositivo e região. O canal costuma liberar sinal aberto em finais de grande porte, sem exigir assinatura. É uma alternativa interessante para quem quer assistir sem gastar nada e sem depender de TV tradicional.

: oferece transmissão de graça, dependendo do dispositivo e região. O canal costuma liberar sinal aberto em finais de grande porte, sem exigir assinatura. É uma alternativa interessante para quem quer assistir sem gastar nada e sem depender de TV tradicional. Globoplay: exibe de graça a retransmissão da TV Globo. Basta ter uma conta na plataforma (não precisa assinatura paga) e acessar o canal ao vivo da emissora. É prático, rápido e funciona bem para quem está longe de casa ou quer ver a final pelo celular.

Onde assistir à final da Libertadores 2025 na TV

Na televisão, o torcedor tem dois caminhos principais.

TV Globo : o primeiro é a TV Globo, que exibe o jogo em sinal aberto para todo o país. É a opção sem custo, acessível em qualquer TV com antena digital. Luis Roberto e os comentaristas Junior e Caio Ribeiro. O trio contará ainda com as análises de Alline Calandrini e Paulo Nunes, direto do campo de jogo, além do time de repórteres responsável por trazer todo o clima direto do estádio.

: o primeiro é a TV Globo, que exibe o jogo em sinal aberto para todo o país. É a opção sem custo, acessível em qualquer TV com antena digital. Luis Roberto e os comentaristas Junior e Caio Ribeiro. O trio contará ainda com as análises de Alline Calandrini e Paulo Nunes, direto do campo de jogo, além do time de repórteres responsável por trazer todo o clima direto do estádio. ESPN: o canal também mostra a decisão ao vivo para assinantes da TV por assinatura. A cobertura é mais longa, com análises, comentaristas e um pós-jogo estendido que costuma repercutir os principais lances da partida. Para quem já tem ESPN no pacote, é só ligar e acompanhar.

Quem são os campeões da Libertadores?

Mais um brasileiro tem a oportunidade de marcar a história. No ranking de campeões, são dez times do país que já levantaram a taça mais desejada do futebol sul-americano. No topo, porém, clube argentinos dominam com o maior número de conquistas.