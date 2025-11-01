Futebol

Onde assistir a final da Taça das Favelas 2025 feminino e masculino hoje

Torneio traz duas finais inéditas: Minas Gerais x Paraíba no feminino; e São Paulo x Rio de Janeiro entre os homens

Escrito por Anny Malagolini
final da Taça das Favelas 2025 feminino e masculino hoje Foto: cocogelado/Getty Images

Acontece neste sábado, 1 de novembro, a final da Taça das Favelas de 2025, times feminino e masculino, onde jovens atletas decidem o título às 14h (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, os duelos são divididos entre estados e as categorias. Saiba onde assistir a final da Taça das Favelas.

Transmissão da final da Taça das Favelas 2025

Os jogos das finais da Taça das Favelas Nacional vão passar na Globo ao vivo para todo o país e de graça. Primeiro, às 14h (horário de Brasília) a final feminina entre Paraíba x Minas Gerais será exibida com narração de Isabelly Morais e análises de Ricardinho e Alline Calandrini

Mais tarde, às 15h (Horário de Brasília) a final masculina de São Paulo x Rio de Janeiro será comandada por Caio Ribeiro Sergio Arenillas e dos comentaristas Paulo Nunes e Caio Ribeiro.

Na TV aberta, a Rede Globo vai transmitir as finais de futebol masculino e feminino do torneio entre as comunidades do Brasil. Ambas as disputas serão transmitidas por todo o Brasil.

Como funciona a Taça das Favelas?

A Taça das Favelas é organizada pela CUFA, Central Única das Favelas, além de ser produzida inteiramente pela InFavela. É uma grande competição de futebol que reúne atletas no masculino e feminino entre as comunidades em todo o Brasil, mas com foco principal no Rio de Janeiro e São Paulo.

O torneio traz o modelo eliminatório entre as equipes. O sorteio é realizado para definir as chaves tanto no masculino como no feminino em todos os estados do Brasil. Em estilo mata-mata, os times passaram fase por fase até chegarem nas finais. No Rio este ano foram 107 seleções, com 28 femininas e 39 masculinas de acordo com a CUFA. Já em São Paulo foram 128 equipes, em 32 femininas e 96 masculinas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Em qual canal vai passar Benfica x Vitória em jogo do Português hoje

Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Alverca na no Português e escalação

Em qual canal vai passar o jogo Borussia Dortmund x Augsburg e escalação

Flamengo e Palmeiras decidem final da Libertadores em novembro

Tem prorrogação na semifinal da Libertadores de 2025?

Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação hoje na semifinal

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes