Onde assistir a final da Taça das Favelas 2025 feminino e masculino hoje

Acontece neste sábado, 1 de novembro, a final da Taça das Favelas de 2025, times feminino e masculino, onde jovens atletas decidem o título às 14h (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, os duelos são divididos entre estados e as categorias. Saiba onde assistir a final da Taça das Favelas.

Transmissão da final da Taça das Favelas 2025

Os jogos das finais da Taça das Favelas Nacional vão passar na Globo ao vivo para todo o país e de graça. Primeiro, às 14h (horário de Brasília) a final feminina entre Paraíba x Minas Gerais será exibida com narração de Isabelly Morais e análises de Ricardinho e Alline Calandrini

Mais tarde, às 15h (Horário de Brasília) a final masculina de São Paulo x Rio de Janeiro será comandada por Caio Ribeiro Sergio Arenillas e dos comentaristas Paulo Nunes e Caio Ribeiro.

Na TV aberta, a Rede Globo vai transmitir as finais de futebol masculino e feminino do torneio entre as comunidades do Brasil. Ambas as disputas serão transmitidas por todo o Brasil.

Como funciona a Taça das Favelas?

A Taça das Favelas é organizada pela CUFA, Central Única das Favelas, além de ser produzida inteiramente pela InFavela. É uma grande competição de futebol que reúne atletas no masculino e feminino entre as comunidades em todo o Brasil, mas com foco principal no Rio de Janeiro e São Paulo.

O torneio traz o modelo eliminatório entre as equipes. O sorteio é realizado para definir as chaves tanto no masculino como no feminino em todos os estados do Brasil. Em estilo mata-mata, os times passaram fase por fase até chegarem nas finais. No Rio este ano foram 107 seleções, com 28 femininas e 39 masculinas de acordo com a CUFA. Já em São Paulo foram 128 equipes, em 32 femininas e 96 masculinas.