Onde assistir Alemanha x Itália ao vivo: horário, canal e transmissão (14/6)

Em clássico internacional, as seleções da Alemanha e Itália prometem grandes emoções nesta terça-feira, 14 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília). A partida é válida pela quarta rodada da Liga das Nações, no grupo três da primeira divisão, jogando no Estádio Borussia-Park, em Mönchengladbach. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Alemanha x Itália ao vivo hoje.

Ambas as equipes no confronto desta terça buscam se recuperar de difíceis empates nas últimas rodadas. Além disso, nenhuma delas venceu na Liga das Nações até aqui. A Alemanha vem de empate diante da Hungria por 1-1, enquanto os italianos ficaram no 0-0 com a Inglaterra.

Onde assistir Alemanha x Itália ao vivo hoje?

O jogo da Alemanha x Itália hoje vai passar na ESPN e Star +.

O confronto da Liga das Nações será exibido com exclusividade entre o canal da ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, e no serviço de streaming do Star +.

Para assistir online, o torcedor precisa assinar o melhor pacote para o seu bolso através do site (www.starplus.com) e assistir seja pelo aplicativo para celular, tablet, computador ou na smart TV.

Informações do jogo da Alemanha x Itália hoje:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Borussia-Park, em Mönchengladbach

Arbitragem: István Kovács

Escalação do jogo da Alemanha e Itália hoje:

Schlotterbeck, suspenso, e Marco Reus são os desfalques dos alemães.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Hofmann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka, Gnabry; Muller, Musiala e Havertz. Técnico: Hansi Flick

Os italianos tem muitos jogadores fora do time principal. São eles Chiellini, Bonucci, Berardi, Moise Kean, Chiesa, Pinamonti, Zaniolo, Florenzi e Belotti.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Sandro Tonali; Politano, Scamacca e Pellegrini. Técnico: Roberto Mancini

Palpite Alemanha x Itália

Nenhuma das seleções nesta terça-feira faz uma campanha exemplar na Liga das Nações. Por isso, o duelo promete ser equilibrado com os dois correndo atrás do resultado.

O empate também é uma possibilidade no placar. Os alemães jogam em casa e devem ter vantagem por contar com a força da torcida, enquanto os italianos contam com grandes baixas no plantel de jogadores.