Onde assistir Atalanta x Fiorentina hoje: horário e escalação – 02/10

Enquanto a Atalanta briga pela liderança, a Fiorentina precisa se afastar da degola. Neste domingo, as equipes se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Italiano, às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Confira onde assistir Atalanta x Fiorentina hoje ao vivo e online.

Onde assistir Atalanta x Fiorentina hoje ao vivo

O jogo da Atalanta e Fiorentina hoje tem transmissão no Star +, a partir das 13h (Horário de Brasília), com exibição para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor deve sintonizar-se através do Star +, serviço de streaming, para assistir ao clássico italiano neste domingo.

Assinantes podem acompanhar o duelo através do aplicativo no celular, tablet, computador ou na smartv, se o aparelho for compatível. Os pacotes estão à venda no site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

ATALANTA X FIORENTINA:

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia

Onde assistir Atalanta x Fiorentina hoje: Star +

Como estão Atalanta e Fiorentina na temporada?

Com cinco vitórias e dois empates entre as sete rodadas disputadas, a Atalanta ocupa a vice-liderança com 17 pontos, ou seja, tem a oportunidade de tomar a liderança do Napoli se vencer neste domingo. Porém, para assumir a primeira posição o grupo precisa reverter a diferença de saldo de gols.

Em 10º lugar com nove pontos, o elenco contabiliza duas vitórias, três empates e duas derrotas com o total de sete gols marcados e seis derrotas. Na tabela, pode se aproximar da sétima posição e quem sabe ficar próximo da zona de classificação com vagas para a próxima temporada de torneios internacionais.

Atalanta x Fiorentina último confronto

O último jogo em que Atalanta e Fiorentina se enfrentaram foi em 20 de fevereiro de 2022, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, na temporada passada.

Pela primeira divisão do futebol italiano, as duas equipes brigaram pelos três pontos na reta final, mas foi a Fiorentina quem levou a melhor por 1 x 0, dentro de casa, no Estádio Artemio Franchi.

Em toda a história do confronto italiano, as equipes se enfrentaram em 137 duelos, com vantagem para a Fiorentina em 61 vitórias, quarenta e três empates e 33 triunfos para a Atalanta, segundo dados do portal Transfermarkt.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



