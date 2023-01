Onde assistir Bologna x Atalanta o jogo do Campeonato Italiano - 09/01/23

Para fechar a 17ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Bologna x Atalanta entram em campo nesta segunda-feira, no Estádio Renato Dall'Ara, para brigarem pelos três pontos a partir das 16h45 (horário de Brasília). Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

Transmissão jogo do Bologna x Atalanta hoje ao vivo

ESPN 2 e o STAR + é onde assistir Bologna x Atalanta hoje às 16h45 (Horário de Brasília).

O canal pago está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, em todos os estados do Brasil. Basta sintonizar e assistir.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: a transmissão começa às 15h45 , já que cada estado tem o próprio fuso.

Dá para assistir também no Star +, plataforma de streaming. O produto está disponível no site (www.starplus.com) ou no aplicativo por assinatura.

Data: Segunda-feira, 09 de janeiro de 2023

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna

TV: ESPN 2

Online: Star +

Como vem as equipes Bologna e Atalanta hoje?

O Bologna entra em campo nesta segunda-feira após ser derrotado pela Roma na última rodada do Campeonato Italiano, durante a semana. Em 11º lugar com 19 pontos, o time tem o principal objetivo de garantir a vaga na parte de cima da classificação e quem sabe lutar por uma vaga em competições internacionais.

Do outro lado, a Atalanta ocupa a 7ª posição com 28 pontos, somados em oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas na temporada do Campeonato Italiano. O time não vence por quatro rodadas e por isso precisa do resultado nesta segunda-feira para retomar o caminho das vitórias.

Escalações:

Os anfitriões não poderão contar com De Silvestri, Bonifazi, Arnautovic, Barrow e Zirkzee.

Do outro lado, a Atalanta terá desfalque de Zapata, Musso e Demiral.

Provável escalação do Bologna: Skorupski; Lucumí, Lykogiannis, Soumaro, Posch; Medel, Ferguson, Dominguez, Aebischer; Orsolini e Sansone.

Provável escalação da Atalanta: Sportiello; Rafa Tolói, Palomino, Scalvini; Pasalic, De Roon, Soppy, Koopmeiners, Ruggeri; Hojlund e Lookman.

Quem foi campeão do Campeonato Italiano ano passado?

O Milan é o atual campeão do Campeonato Italiano, o 19º título da sua história.

Após 38 rodadas, o Milan terminou em primeiro lugar na classificação com 86 pontos, conquistados em 26 vitórias, oito empates e quatro derrotas na temporada. Ibrahimovic foi um dos astros da equipe.

O Napoli ficou em segundo lugar. Já o Bologna ficou em 13º lugar e a Atalanta em 8º, sem classificação para torneios internacionais.

Resultados dos jogos do Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, o encontro de Verona e Cremonese também será disputado pela décima sétima rodada do Campeoanto Italiano.

O jogo tem início às duas e meia da tarde. Além disso, confira os resultados da rodada na competição.

Fiorentina 2 x 1 Sassuolo

Juventus 1 x 0 Udinese

Monza 2 x 2 Inter de Milão

Salernitana x Torino

Spezia x Lecce

Lazio x Empoli

Sampdoria x Napoli

Milan x Roma

Verona x Cremonse - 14h30

