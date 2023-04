Saiba como assistir ao jogo do Sul-Americano sub 17. Foto: Reprodução FWStudio by Pexels

Onde assistir Bolívia x Argentina sub 17 ao vivo hoje no Sul-Americano (02/04)

Pela segunda rodada do grupo B no Campeonato Sul-Americano sub 17, as seleções de Bolívia x Argentina se enfrentam neste domingo, 02 de abril, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, às 21h (Horário de Brasília).

Também estão no grupo B as seleções de Peru, Paraguai e Venezuela.

Assistir Bolívia x Argentina sub 17 hoje

O jogo da Bolívia x Argentina hoje será transmitido no SporTV e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil. O confronto da categoria de base está disponível somente para quem é assinante.

Como nenhum canal da TV aberta tem os direitos de imagens do Campeonato Sul-Americano, só dá para assistir o jogo das seleções pelo SporTV, emissora que aparece dentro das operadoras de TV por assinatura.

Quem não tem a TV fechada mas é assinante GloboPlay pode assistir Bolívia x Argentina na própria plataforma porque a programação do SporTV é retransmitida no aplicativo ao vivo.

Grupo B no Sul-Americano sub 17

Além da Argentina e Bolívia, estão no grupo B as seleções de Peru, Paraguai e Venezuela. Os integrantes do mesmo grupo disputam entre si por cinco rodadas em pontos corridos, onde claramente cada elenco só entra em campo quatro vezes.

Os três primeiros da classificação avançam para o hexagonal final, onde novas rodadas em pontos corridos serão disputadas para determinar quem será o campeão do Sul-Americano sub 17.

GRUPO B

1 Argentina -

2 Bolívia -

3 Paraguai -

4 Peru -

5 Venezuela -

Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo

Como funciona o Sul-Americano?

O Campeonato Sul-Americano é um simples torneio de futebol, organizado e idealizado pela Conmebol, responsável por reunir as dez seleções da América do Sul.

As seleções são divididas em dois grupos de cinco cada (A e B), onde jogarão por cinco rodadas entre si. O sistema inicial é o de pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para ambos os lados. Cada equipe entra em campo por quatro vezes na fase de grupos.

Ao fim da quinta e última rodada, os três melhores de cada grupo avançam para o hexagonal final, a última etapa da competição. As seleções se enfrentam em rodadas determinadas pela Conmebol onde o primeiro lugar é o campeão do Campeonato Sul-Americano sub 17.

Qual é a premiação?

A Conmebol não divulgou se a equipe campeã vai ganhar uma premiação em dinheiro, mas os jogadores, a comissão técnica e o treinador faturam a taça, o título da edição e as medalhas douradas durante a cerimônia.

Além disso, os quatro primeiros no hexagonal final garantem vaga para a Copa do Mundo na categoria, marcada para novembro, no Peru.

