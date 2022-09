Onde assistir Bósnia x Montenegro ao vivo hoje e horário (23/09)

Pela quinta rodada da segunda divisão na Liga das Nações, a Bósnia disputa contra Montenegro nesta sexta-feira, 23 de setembro, às 15h45 (Horário de Brasília), no Bilino Polje Stadium. Com transmissão para todo o país, saiba onde assistir Bósnia x Montenegro ao vivo hoje

Onde assistir Bósnia x Montenegro hoje ao vivo

O jogo da Bósnia e Montenegro hoje tem transmissão no Star +, serviço de straeming, às 15h45 (horário de Brasília), disponível para todos os estados do país.

Sem qualquer tipo de transmissão pela televisão, o torcedor deve sintonizar apenas o Star +, serviço de streaming para assinantes. A plataforma pode ser acessada pelo celular, tablet, computador e smart TV, apenas se o televisor for compatível com o aplicativo.

BÓSNIA X MONTENEGRO:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Bilino Polje Stadium, na Bósnia

Onde assistir Bósnia x Montenegro hoje: Star +

Árbitro: Szymon Marciniak

Árbitro de vídeo: Tomasz Kwiatkowski

Bósnia x Montenegro: como estão as seleções na temporada?

Com oito pontos na soma, a Bósnia precisa vencer o jogo desta sexta-feira para ficar ainda mais próxima de alcançar a primeira divisão da Liga das Nações na próxima temporada. Com duas vitórias e dois empates, o elenco ainda não perder na competição e por isso quer se manter assim até levar para casa a classificação tão desejada.

Aos anfitriões, uma extensa lista de desfalques. Ahmedhodzic, Krunic, Menalo e Gazibegovic vão ficar de fora da estreia nesta sexta.

Provável escalação da Bósnia: Sehic; Kolasinac, Hadzikadunic, Civic, Stevanovic; Pjanic, Prcic, Besic; Duljevic, Dzeko e Prevljak.

Do outro lado, Montenegro vem na segunda posição com 7 pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota até aqui. A partida desta sexta é decisiva já que pode ultrapassar o próprio adversário e aparecer na liderança do grupo C da segunda divisão, o que pode levar a seleção de Montenegro até a primeira divisão do torneio da UEFA.

Apenas Savic é o desfalque dos visitantes nesta sexta-feira.

Provável escalação de Montenegro: Mijatovic; Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Radunovic; Jankovic, Scekic, Jovovic, Savicevic; Krstovic e Mugosa.

Jogos da rodada na Liga das Nações na rodada

Sete partidas serão realizadas nesta sexta-feira, pela quinta rodada da Liga das Nações entre a fase de grupos. Porém, a rodada segue até o fim de semana com embates diferentes entre as principais seleções.

O torcedor pode curtir o clássico entre Itália e Inglaterra, reedição da final da Eurocopa 2020, enquanto o jogo entre Alemanha e Hungria também deve trazer uma disputa acirrada.

Para não perder nenhum lance, confira todos os jogos da rodada.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão 2 x 1 Bielorrússia

Letônia 1 x 2 Moldávia

Eslováquia 1 x 2 Azerbaijão

Polônia 0 x 2 Holanda

Lituânia 1 x 1 Ilhas Faroé

Liechtenstein 0 x 2 Andorra

Turquia 3 x 3 Luxemburgo

Croácia 2 x 1 Dinamarca

França 2 x 0 Áustria

Bélgica 2 x 1 País de Gales

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

