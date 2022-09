Pesquisa presidente no Rio mostra que Lula lidera entre os mais pobres

A pesquisa presidente realizada pela Exame/Idea, no Rio de Janeiro (RJ), divulgada em 22 de setembro, apontou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais intenções de votos entre os eleitores mais pobres. Já Jair Bolsonaro (PL) aparece como preferência entre os votantes mais ricos.

Dos eleitores com renda familiar de até salário mínimo (R$ 1.212), 42% votam em Lula (PT) e 35% em Bolsonaro. Dentre aqueles ganham de um a dois salários mínimos (R$ 2.424), 43% escolhem Lula e 36% Bolsonaro.

Já entre os eleitores que ganham de três (R$ 3.636) a seis salários mínimos (R$ 7.272), o cenário se inverte: 47% deles afirmam votar em Bolsonaro e 36% em Lula. Aqueles que têm renda acima de seis salários também preferem Bolsonaro, dos quais 48% votam no atual presidente e 35% no petista.

O eleitorado dos dois candidatos que lideram a eleição presidencial de 2022 também se diferem em outros grupos sociais. Em relação ao gênero, Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados entre os homens do Rio de Janeiro, com 41% e 40% das intenções de voto, respectivamente. Entre as mulheres, 38% votam no presidente e 42% no petista.

Além disso, 50% dos eleitores com menor índice educacional apoiam Lula, enquanto 36% apoiam Bolsonaro. A pesquisa apontou também que a maior parte das pessoas negras vota em Lula. O petista tem 48% dos votos neste grupo contra 38% de Bolsonaro. Em contrapartida, 45% dos eleitores que se declaram brancos apoiam Bolsonaro e 39% Lula.

Com relação a religião, 64% dos católicos estão do lado de Lula e 18% apoiam Bolsonaro. No entanto, o atual presidente vence entre os evangélicos, tendo 64% das intenções de voto neste grupo ante 14% de seu adversário.

Pesquisa presidente Exame/Ideia

No resultado geral divulgado pela pesquisa presidente Exame/Ideia, em 22 de setembro de 2022, Lula tem 41% das intenções de voto no Rio contra 39% de Bolsonaro. Os dois estão tecnicamente empatados, seguindo a margem de erro de dois pontos. Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT) com 8% e Simone Tebet (MDB) com 4%.

Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1%, cada. Os candidatos Vera Lucia (PSTU) e Padre Kelmon (PTB) foram citados, mas não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 2%, mesmo número daqueles que não sabem em quem vão votar.

A pesquisa Exame/Ideia ouviu 1000 eleitores, por telefone, no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 21 de setembro. O estudo está protocolado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00586/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo.

Confira o resultado da pesquisa presidente estimulada no RJ

Lula (PT): 41%

Bolsonaro (PL): 39%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 4%

F elipe D’Ávila (Novo): 1%

Sofia Manzano (PCB): 1%

Eymael (DC): 1%

Léo Péricles (UP): 1%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Vera Lucia (PSTU): 0,3%

Padre Kelmon (PTB) 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 2%

Não sabem: 2%

