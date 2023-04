Onde assistir Celtic x Rangers hoje ao vivo e horário do clássico - 08/04

Clássico Old Firm entre os times escoceses será transmitido ao vivo na TV paga e no serviço de streaming

Prepare-se torcedor, porque hoje é dia do maior clássico de futebol europeu. Na manhã deste sábado, 8 de abril, Celtic x Rangers se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Escocês na primeira fase, diretamente do Celtic Park, em Glasgow. A bola rola às 08h30 (Horário de Brasília).

Com a diferença de nove pontos, o Celtic liderança o torneio enquanto o Rangers busca destronar o rival.

Onde assistir Celtic x Rangers hoje

ESPN e o serviço de streaming Star Plus vão transmitir o clássico Celtic x Rangers para todo o Brasil na manhã deste sábado.

O canal só está disponível para quem tem a TV paga em casa. É só sintonizar a emissora esportiva e curtir o maior clássico do futebol do conforto do seu sofá em casa.

Caso contrário, dá para acompanhar o Old Firm no serviço de streaming Star Plus. Com a mensalidade paga, o torcedor assiste filmes, séries e também o futebol ao vivo no celular, tablet ou smartv.

Escalações de Celtic e Rangers

Para o maior clássico do mundo, o Celtic terá a falta de McCarthy.

Para o Rangers, entretanto, o técnico Michael Beale não terá Davis, Filip Helander, Tom Lawrence e Roofe.

Celtic: Hart; Taylor, Starfelt, Carter-Vickers, Johnston; O'Riley, McGregor, Mooy; Maeda, Furuhashi e Jota.

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Jack, Tillman; Cantwell, Kent e Morelos.

Porque a rivalidade entre Celtic e Rangers?

Quem é apaixonado por futebol sabe que Celtic e Rangers, times da Escócia, protagonizam uma das maiores rivalidades da Europa. São diversas as razões pela qual eles praticamente se odeiam dentro e fora de campo. Em cada jogo, torcedores de ambos os clubes fazem questão de demonstrar toda a rivalidade.

Uma das principais causas é a religião. O Rangers está ligado ao protestantismo, são conservadores e unionistas. Após a morte da Rainha Elizabeth II, os torcedores montaram um mosaico homenageando a monarca.

Do outro lado, o Celtic está muito mais ligado ao catolicismo e progressistas, segundo o jornal Placar. O clube surgiu por católicos enquanto a maioria da Escócia era protestante. Após a morte da Rainha, os torcedores do Celtic protestaram com faixas escritas com "F.... a Rainha".

Quem leva a melhor no Old Firm?

O duelo acirrado entre Celtic x Rangers foi disputado em 83 oportunidades, de acordo com o portal de estatísticas Transfermarkt. São 43 vitórias ao Celtic, 26 triunfos ao Rangers e 14 empates.

No quesito gols, o time verde também leva a melhor com 135 marcações diante de 96 dos azuis.

O último encontro dos dois aconteceu em 26 de fevereiro deste ano, na final da League Cup. O Celtic venceu o rival por 2 a 1, jogando fora de casa.

