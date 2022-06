Onde assistir Croácia x Áustria ao vivo: online, horário e escalação (03/06)

Disposta a começar a temporada da Liga das Nações com o pé direito, a Croácia recebe a Áustria nesta sexta-feira, 3 de junho, no Gradski Vrt Stadium, na cidade de Osijek. Com a bola rolando às 15h45 (horário de Brasília), saiba onde assistir Croácia x Áustria ao vivo hoje.

Onde assistir Croácia x Áustria ao vivo online?

O jogo entre Croácia e Áustria hoje será transmitido ao vivo no Star + (serviço de streaming), a partir das três e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão na televisão, o confronto da Liga das Nações será exibido somente através da plataforma do Star +, serviço de streaming por assinatura, em todos os estados do Brasil. Se você ainda não é assinante, deve procurar no site (www.starplus.com) o melhor pacote para o seu bolso.

Informações do jogo Croácia x Áustria hoje:

Data: 03/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Gradski Vrt Stadium, na cidade de Osijek, Croácia

Arbitragem: Chris Kavanagh (Inglaterra)

Onde assistir: Star +

Croácia e Áustria na Liga das Nações

Atual vice-campeã do mundo, a Croácia pretende fazer bonito nesta edição da Liga das Nações. No ano passado, o elenco terminou em terceiro lugar no grupo, conseguindo se manter na elite da competição por mais uma etapa. Pelo grupo 1, vai enfrentar na primeira fase as seleções de Dinamarca e França, além do rival de hoje.

Do outro lado, a Áustria se classificou no finalzinho da temporada e conseguiu o acesso da Liga B até a principal da competição. Por isso, vê a partida desta sexta-feira como definitiva para mostrar bom desempenho e seguir na elite da Liga das Nações. Este ano, a seleção ficou de fora da Copa do Mundo.

Em amistoso de seleções, Croácia e Áustria se enfrentaram pela última vez em 19 de maio de 2010, em campo austríaco, como forma de preparação para a Copa do Mundo da FIFA.

Por 1 x 0, a equipe da Croácia levou a melhor com gol de Mate Bilic.

Palpite Croácia x Áustria

O confronto desta sexta-feira promete ser totalmente equilibrado, uma vez que ambas as seleções movimentam o jogo e tem mostrado cada vez mais um bom desempenho nas competições europeias.

Por jogar em casa, a Croácia tem um certo favoritismo do seu lado, mas ainda vê certa preocupação em disputar os três pontos diante dos austríacos.

Por isso, o torcedor deve ficar atento para não perder nenhum lance deste grande embate na Liga das Nações.

Escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Caleta-Car, Vida, Barisic; Brozovic, Brekalo, Modric, Kovacic; Orsic e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic

Escalação da Áustria: Lindner; Lainer, Porsch, Alaba, Danso; Laimer, Schlager, Baumgartner, Sabitzer; Kalajdzic e Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.