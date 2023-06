Onde assistir Dinamarca x Irlanda do Norte ao vivo e horário - 16/06

Pela terceira rodada do grupo H nas Eliminatórias da Eurocopa, as seleções de Dinamarca x Irlanda do Norte se enfrentam nesta sexta-feira, 16 de junho, no Estádio Parken, em Copenhage. O duelo tem início às 15h45, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo.

Além de Dinamarca e Irlanda do Norte também estão no grupo Eslovênia, San Marino, Cazaquistão e Finlândia.

Onde vai passar Dinamarca x Irlanda do Norte ao vivo

A ESPN vai transmitir na TV paga o jogo da Dinamarca e Irlanda do Norte às 15h45. O duelo será transmitido ao vivo para todos os estados do Brasil entre operadoras de televisão por assinatura.

Quem é assinante Star Plus também pode acompanhar a partida entre seleções ao vivo.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhage

Onde assistir Dinamarca x Irlanda do Norte hoje: ESPN e Star Plus

Classificação do grupo H nas eliminatórias da Euro

Com seis pontos, a Eslovênia é a atual líder do grupo H nas Eliminatórias da Eurocopa. O elenco faturou duas vitórias na primeira fase, garantindo a vantagem de três pontos perante os adversários.

Dinamarca, Cazaquistão, Finlândia e Irlanda do Norte contabilizam três pontos cada. A terceira rodada nesta sexta e sábado poderá embolar ainda mais a classificação. San Marino é o único que ainda não pontuou.

Dez rodadas em pontos corridos são disputadas nas Eliminatórias da Eurocopa. Os integrantes do mesmo grupo se enfrentam como mandante e depois fora de casa, onde os dois primeiros avançam direto para a Eurocopa. Na repescagem as seleções vencedoras da Liga A, B e C da Liga das Nações tem vaga garantida. Porém, se avançarem na fase classificatória, aí a vaga na repescagem vai para a classificação geral.

GRUPO H DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

1 Eslovênia - 6 pontos

2 Dinamarca - 3 pontos

3 Cazaquistão - 3 pontos

4 Finlândia - 3 pontos

5 Irlanda do Norte - 3 pontos

6 San Marino - 0 pontos

Escalações de Dinamarca x Irlanda do Norte

Para o confronto desta sexta-feira, o treinador da Dinamarca, Kasper Hjulmand, vai escalar os titulares já que não possui baixas na lista de convocados.

Já Michael O'Neill, comandante da Irlanda do Norte, também não tem desfalques e, para a segunda vitória vai colocar em campo as peças mais importantes do elenco.

Dinamarca: Kasper Schmeichel; Nelsson, Kjaer, Bah, Maehle; Hojbjerg, Norgaard, Mathias Jensen; Jonas Wind, Rasmus Winther Hojlund e Damsgaard.

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Ciaron Brown, Ballard, Cathcart; McNair, Charles, Thompson, Bradley, Lewis; Conor Washington e Dion Charles.

Onde vai acontecer a Eurocopa 2024?

Alemanha será o palco da Eurocopa 2024, com dez cidades prontas para receberem cada um dos jogos desde a fase de grupos até a final. A candidatura alemã derrotou a Turquia em 2018.

As cidades anfitriãs serão Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart, situadas em regiões diferentes no país.

Esta é a segunda vez que a Alemanha recebe a Eurocopa. Em 1988, o torneio também foi realizado no território alemão.

A final da Eurocopa está marcada para 14 de julho de 2024, no Estádio Olympiastadion, em Berlim.

