Onde assistir e horário do jogo da Argentina x Venezuela sub 17 (31/03)

A estreia da Argentina no Campeonato Sul Americano sub-17 promete animar a noite de sexta-feira (31) do torcedor apaixonado por futebol. A bola vai rolar às 21h (horário de Brasília), com o jogo da Argentina disputado no Estádio George Capwell, em Guayaquil, pela primeira rodada do grupo B.

O Sul-Americano da categoria é disputado por dez seleções, divididas em dois grupos de cinco cada por cinco rodadas. Os três melhores de cada chave vão para o hexagonal final.

Assistir o jogo da Argentina sub 17 hoje ao vivo

O canal SporTV e o streaming GloboPlay vão transmitir o jogo da Argentina sub 17 nesta sexta-feira, às 21h, ao vivo em todo o Brasil.

Com transmissão ao vivo na TV paga, o torcedor pode assistir as emoções da categoria de base do conforto do seu sofá sem maiores esforços. Por outro lado, a plataforma de streaming só pode ser acessada pela internet e por quem é usuário do produto.

Acesse o site (globoplay.globo.com), clique em "Assine agora" e escolha o melhor pacote ao seu bolso. Dá para assistir no computador ou nos aplicativos para celular, tablet, videogames ou smartv.

Grupo B no Sul-Americano

Além da Argentina e Venezuela, também fazem parte do grupo B as seleções da Bolívia, Paraguai e Peru. Serão cinco rodadas, onde claramente cada equipe joga apenas uma vez contra o oponente do mesmo grupo.

Os três melhores classificados vão para o hexagonal final. Diferente do mata-mata, o hexagonal conta com seis equipes onde disputam em pontos corridos o título do Sul-Americano. O time com mais pontos conquistados se torna o grande campeão.

GRUPO B

1 Argentina

2 Bolívia

3 Paraguai

4 Peru

5 Venezuela

Escalações de Argentina x Venezuela

Depois dos amistosos com a equipe principal, chegou a hora da categoria sub 17 da Argentina entrar em campo. Para o embate desta sexta-feira, a escalação deve ser a seguinte:

Argentina: Díaz; Barattucci, Romero, Blum, Gorosito; Gerez, Medina, Porcel, Di Monte; Ruberto e Mastantuono.

Venezuela: De La Terga; Suárez, Toro, Conde, Aramburu; Cordero, García, Paz; Faya, De Santis e Ruggeri.

