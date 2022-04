Onde assistir Empoli x Napoli ao vivo, horário e escalações hoje (24/04)

Equipes se enfrentam neste domingo, 24 de abril, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano

Neste domingo, o Empoli recebe o Napoli pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 10h (Horário de Brasília), no Stadio Carlo Castellani, em Empoli, na Itália. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Empoli x Napoli ao vivo.

A equipe anfitriã busca os três pontos no confronto para se afastar da zona de rebaixamento, buscando reverter o seu desempenho ruim nas últimas semanas. Já o Napoli de Luciano Spalletti precisa dos três pontos para continuar brigando pela liderança e consequentemente o título italiano.

Onde assistir Empoli x Napoli ao vivo ?

O jogo do Empoli x Napoli hoje será transmitido no ESPN (TV paga) e Star + (Streaming), a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal ESPN é quem transmite os jogos do Campeonato Italiano neste domingo para todos os estados do Brasil. A emissora, entretanto, só está disponível na TV por assinatura.

Se você não é assinante, tem a oportunidade de acompanhar através do Star +, serviço de streaming, disponível por diferentes valores no site (www.starplus.com) e também no aplicativo em pacotes. A plataforma está disponível para computador, celular, tablet e até SmarTV.

Ficha técnica do jogo do Empoli x Napoli hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Stadio Carlo Castellani, em Empoli, na Itália

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do Empoli x Napoli

Os anfitriões não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Do outro lado, o time napolitano não pode contar com Koulibaly, suspenso, e Di Lorenzo, lesionado e em trabalho de recuperação no departamento.

Escalação do Empoli:​ Vicario, Parisi, Viti, Romagnoli, Stojanovic, Zurkowski, Asilani, Bandinelli, Pinamonti, Bajrami e Francesco

Escalação do Napoli: Meret (Ospina), Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui, Demme, Fabian Ruiz, Anguissa, Lozano, Osimhen e Insigne

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Empoli e Napoli

As duas equipes jogam a primeira divisão do Campeonato Italiano na temporada 2022. Além disso, nenhum delas está em competições internacionais ou até mesmo regionais este ano.

O Empoli veio da segunda divisão e, por isso, não teve o direito para disputar as competições. Do outro lado, o Napoli chegou até os playoffs da Liga Europa, mas foi desclassificado pelo Barcelona.

Acompanhe o calendário de cada uma das equipes a seguir.

Empoli:

Empoli x Torino – Domingo, 01/05 às 10h (Campeonato Italiano)

Inter de Milão x Empoli – Sexta-feira, 06/05 às 13h45 (Campeonato Italiano)

Napoli:

Napoli x Sassuolo – Sábado, 30/04 às 10h (Campeonato Italiano)

Torino x Napoli – Sábado, 07/05 às 10h (Campeonato Italiano)

