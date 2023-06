Onde assistir jogo da Argentina na segunda-feira em amistoso - 19/06

Sem Lionel Messi, a Argentina entra em campo nesta segunda-feira, 19 de junho, para enfrentar a Indonésia em amistoso internacional no Estádio Gelora Bung Karno. A bola vai rolar às 09h30, horário de Brasília, por isso saiba onde assistir jogo da Argentina x Indonésia ao vivo.

Onde assistir jogo da Argentina x Indonésia ao vivo

O amistoso da Argentina contra a Indonésia não tem transmissão no Brasil. Nenhum canal da TV ou streaming vai passar o jogo. A única maneira de acompanhar é acessar as redes socais da Argentina, como o Twitter, e ver os lances em tempo real com fotografias e texto.

Horário: 09h30, nove e meia da noite

Local: Estádio Gelora Bung Karno, Jacarta

Onde assistir jogo da Argentina x Indonésia hoje: Sem transmissão

Qual é a escalação da Argentina para o jogo de hoje?

O duelo desta segunda-feira é amistoso, mas as duas seleções vão aproveitar para treinarem os seus jogadores e, principalmente para a Argentina, manter-se invicta.

Indonésia: Fadillah; Arhan Rifai, Baggott, Ridho, Asnawi; Marc Klok, Ricky Kambuaya, Marselino; Yakob Sayuri, Drajad e Rafael Struick.

Argentina: Rulli; Pezzella, Acuna, Molina, Balerdi; Palacios, Paredes, Lo Celso; Ocampos, Alvarez e Garnacho.

Por que Messi não vai jogar hoje?

Depois de jogar o amistoso contra a Austrália, Lionel Messi não estará disponível para o duelo contra a Indonésia nesta segunda-feira, na agenda da Data FIFA da Argentina. Isso porque o treinador Lionel Scaloni libertou o craque para curtir as férias com a família.

Anunciado como o novo jogador da Inter Miami, Messi vai curtir ao lado dos filhos e esposa antes de se apresentar em seu novo clube na Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal The Athletic, Lionel Messi deve estrear com a Inter em 21 de julho, contra o Cruz Azul, do México, na Leagues Cup.

