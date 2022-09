Onde assistir jogo de Portugal hoje ao vivo e horário na TV (24/09)

Tem Cristiano Ronaldo em campo! Onde assistir jogo de Portugal hoje? A seleção portuguesa enfrenta a República Tcheca neste sábado, 24 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da Liga das Nações no grupo B, na Eden Aréna. Confira a seguir todas as informações que você precisa saber.

Onde assistir jogo de Portugal hoje ao vivo

O jogo de Portugal hoje vai passar no SporTV 3, na TV fechada, às 15h45 (horário de Brasília), além da transmissão direta do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Quer saber onde acompanhar todos os lances de Cristiano Ronaldo em campo por Portugal neste sábado? O canal do SporTV 3 é o grande responsável pela transmissão, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, com exibição para todo o território nacional.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming. Se já é assinante, pode acessar o aplicativo através do celular, tablet, computador e smart TV, com o e-mail e a senha de usuário. Mas se quer tornar-se membro pode encontrar todos os pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês no site www.globoplay.globo.com.

REPÚBLICA TCHECA X PORTUGAL:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Eden Aréna, em Praga

Onde assistir Armênia x Ucrânia hoje: SporTV 3 e GloboPlay

Árbitro: Srdjan Jovanović

Árbitro de vídeo: Bastian Dankert

República Tcheca x Portugal: como estão as equipes?

Com quatro pontos na 3ª posição do grupo B, a seleção da República Tcheca contabiliza uma vitória, um empate e duas derrotas com 4 gols marcados e 7 sofridos na Liga das Nações. Se vencer neste sábado, o elenco sobe para a segunda posição, mas deve torcer também por tropeços dos espanhóis na rodada.

O elenco tcheco não tem baixas para a rodada.

Provável escalação da República Tcheca: Vaclik; Mateju, Zima, Brabec; Zeleny, Soucek, Král, Coufal; Lingr, Kuchta e Hlozek.

Portugal, por outro lado, briga pela liderança e a classificação até a semifinal com 7 pontos, apenas um atrás da Espanha na classificação do grupo com duas vitórias, um empate e uma derrota. Se vencer neste sábado, pode assumir a primeira posição mas apenas se a Espanha perder, já que está em desvantagem.

Os portugueses não têm desfalques neste sábado, com Cristiano Ronaldo presente na escalação.

Provável escalação de Portugal: Rui Patrício; Cancelo, Pereira, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva, Rúben Neves, Bruno Fernandes; Diogo Jota, Rafa Leão e Cristiano Ronaldo.

Histórico de jogos entre República Tcheca x Portugal

Em toda a história do futebol, as seleções de República Tcheca e Portugal se enfrentaram em quatro oportunidades, com três triunfos aos portugueses e somente um para os tchecos no histórico, de acordo com dados do portal Tranfermarkt.

O último confronto entre os dois aconteceu em 9 de junho de 2022, pela terceira rodada da fase de grupos na Liga das Nações. Por 2 a 0, a seleção de Portugal levou a melhor e somou os três pontos para subir na classificação do grupo.

Neste sábado, a partida de volta pode mudar o rumo das seleções no grupo e também todo o histórico de confrontos entre os dois.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as seleções.



