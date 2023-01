Onde assistir jogo do Botafogo na Copinha ao vivo - 03/01/2023

Pela primeira rodada da Copinha, as equipes de Botafogo e Pinheirense se enfrentam nesta terça-feira, com transmissão ao vivo

O Botafogo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, a partir das 11h (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo 19 na competição. O jogo do Botafogo na Copinha hoje vai passar na televisão e também online direto do Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Como assistir jogo do Botafogo na Copinha hoje

O SporTV é quem vai transmitir o jogo do Botafogo na Copinha hoje às 11h (Horário de Brasília) pela primeira rodada contra o Pinheirense.

A partida será exibida para todos os estados do Brasil através do canal entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO.

Outra opção é assistir na plataforma GloboPlay, também para assinantes, no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo no celular, Android ou iOS, tablet, smartv ou computador.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay (www.globoplay.globo.com)

Grupo do Botafogo na Copinha 2023

O Botafogo do Rio de Janeiro está no grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de futebol de base do país.

Por determinação do sorteio da FPF (Federação Paulista de Futebol), o Botafogo vai enfrentar nas três rodadas da Copinha as equipes de Pinheirense, São Carlos e São-Carlense.

O cidade sede é São Carlos, no interior de São Paulo, onde todos os jogos serão realizados no Estádio Luís Augusto de Oliveira.

Serão três rodadas em pontos corridos na fase de grupos, onde cada vitória garante três pontos ao vencedor e um em caso de empate.

GRUPO 19

1 Botafogo

2 São-Carlense

3 Pinheirense

4 São Carlos

Botafogo tem título da Copinha?

O Botafogo é um dos clubes que nunca ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, assim como o Grêmio e o próprio Pinheirense, adversário do jogo desta terça-feira na priemira rodada.

Em 1971, entretanto, o Fogão foi vice-campeão depois de alcançar a final, mas ser derrotado pelo Fluminense em decisão carioca. Essa foi a única vez que o elenco chegou até a decisão.

Mesmo sem a grande tradição como outros clubes, o Botafogo espera fazer bonito na competição este ano. Na temporada passada, chegou até as quartas de final mas foi eliminado pelo América Mineiro.

Jogos de hoje na Copinha

Além do jogo do Botafogo hoje, uma extensa lista de confrontos será realizada nesta terça-feira, 3 de janeiro, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Para acompanhar de pertinho os desafios, confira todos os jogos de hoje e os horários de cada um.

08h45 - São Carlos x São-Carlense

11h - Botafogo x Pinheirense

13h - Tanabi x Portuguesa

13h - Tupã x Velo Clube

13h - Sport x Volta Redonda

13h - Atlético Guaratinguetá x Gama

13h - União Suzano x Novorizontino

13h - Guarulhos x Flamengo SP

14h - Ska Brasil x Paraná

15h - Athletico PR x Picos

15h - Taubaté x Imperatriz

15h15 - Náutico x Real Ariquemes

15h15 - Cuiabá x Paraupebas

15h15 - Comercial x Inter de Limeira

15h15 - Goiás x Grêmio Pague Menos

15h15 - Figueirense x Vitória da Conquista

15h15 - Coritiba x São José RS

16h15 - Vitória x Aster

17h15 - Barretos x São Bento

17h15 - Rio Preto x Santana

17h15 - Fluminense x Porto Vitória

17h45 - Mirassol x União ABC

17h45 - Catanduva x América RN

19h30 - Palmeiras x Juazeirense

19h30 - Ferroviária x Fast

20h - Chapecoense x Inter de Minas

20h - Avaí x Ceilândia

21h45 - Corinthians x Zumbi

