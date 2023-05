Saiba como assistir o jogo do Brasil sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro / CBF

Onde assistir jogo do Brasil sub 20 hoje no Mundial ao vivo – 21/05

É dia de estreia! A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 21 de maio, para enfrentar a Itália na primeira rodada do grupo D no Mundial sub-20 da temporada às 18h, horário de Brasília. O jogo do Brasil sub 20 hoje vai ser no Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina.

Quem vai transmitir jogo do Brasil sub 20 hoje

O canal SporTV, o streaming GloboPlay e o CazéTV no Youtube vão transmitir o jogo do Brasil sub 20 hoje para todos os estados do país neste domingo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo do Mundial.

A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Quem é cliente também pode assistir no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura.

Para assistir de graça, é só sintonizar o canal do CazéTV no Youtube ou também na Twitch.

Horário : 18h (Horário de Brasília)

: 18h (Horário de Brasília) Local : Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina

: Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina Onde assistir jogo do Brasil sub 20 hoje: SporTV, GloboPlay e CazéTV

Qual é o grupo do Brasil?

A Seleção Brasileira está no grupo D do Mundial ao lado da Itália, Nigéria e República Dominicana. Na primeira rodada os quatro integrantes vão se enfrentar por três vezes em turno único, onde cada vitória dá três pontos e o empate apenas um.

Não há dúvidas de que Itália e Brasil são os favoritos no grupo. Somente os dois melhores de cada grupo avançam, ou seja, as duas equipes vão brigar pela liderança da classificação.

GRUPO D

1 Brasil

2 Itália

3 Nigéria

4 República Dominicana

Penúltimo treino antes da Copa do Mundo Sub-20 Domingo entramos em campo, às 18 horas, contra a Itália, em Mendoza Vamos juntos pela sexta estrela do Mundial Sub-20 pic.twitter.com/nd8H9NYQT1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 20, 2023

Como funciona o Mundial?

Vinte e quatro seleções disputam o Mundial de futebol sub-20, categoria de base. Elas são divididas entre seis grupos de quatro cada, onde se enfrentam por três rodadas de pontos corridos. Após a terceira e última rodada, os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Com o chaveamento já formado, as oitavas são a primeira fase do mata-mata. Depois, vão para as quartas de final, semifinal e a tão esperada final. Todas as etapas são jogadas em partida única. A Argentina é a sede da competição sub-20 este ano.

Confira todos os jogos do Brasil na fase de grupos.

Itália x Brasil – 1ª rodada

Domingo, 21/05 às 18h

Estádio Malvinas Argentinas

Brasil x República Dominicana – 2ª rodada

Quarta-feira, 24/05 às 18h

Estádio Malvinas Argentinas

Brasil x Nigéria – 3ª rodada

Sábado, 27/05 às 15h

Estádio Ciudad de La Plata

