Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje x Sport na Copinha ao vivo (16/01/23)

É decisão na Copinha! Cruzeiro e Sport disputam as oitavas de final nesta segunda-feira, às 19h30 (Horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem vencer se classifica para as quartas de final na competição de base. Saiba onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje.

Transmissão do jogo do Cruzeiro hoje na Copinha

O jogo do Cruzeiro hoje na Copinha vai passar no SporTV às 19h30 (Horário de Brasília).

A partida será exibida para todos os estados do Brasil no canal pago, disponível somente em operadoras de TV por assinatura ao vivo. Somente o torcedor que possui a emissora na programação pode acompanhar.

Para obter o SporTV na programação o torcedor deve entrar em contato com a operadora.

Torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem a partida a partir das 18h30, horário local.

Como assistir jogo do Cruzeiro hoje online?

Além de curtir na TV, o torcedor também pode assistir o jogo do Cruzeiro hoje contra o Sport no GloboPlay ao vivo pela internet.

A plataforma de streaming está disponível somente para assinantes. Dá para ter acesso tanto no site como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

O torcedor deve acessar o site para ter acesso completo dos diferentes pacotes e valores.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

LEIA: Como assistir Campeonato Carioca no canal do Casimiro em 2023

Cruzeiro x Sport

O elenco mineiro venceu o Cuiabá por 2 a 1 na terceira fase da Copinha no último sábado. Com o resultado, a Raposa garantiu-se nas oitavas de final e por isso promete fazer de tudo para avançar até as quartas e brigar pela classificação até a final na temporada.

Escalação do Cruzeiro: Otávio; Jhosefer, Pedrão, Rafael, Ítalo, Japa; Rhuan, Henrique, Gui Meira, Fernando; Arielson

O Sport eliminou o Corinthians, maior campeão da Copinha na história, na terceira fase por 2 a 1, de virada na partida. O elenco pernambucano vem com todo o gás necessário para vencer o jogo desta segunda-feira, com o elenco completo nas oitavas de final.

Escalação do Sport: Paulo Victor; Cícero, Baraka, Nassom, Caíque; Lucas André, Juan Xavier, Ronald, Matheusinho; Riquelmy e Gean.

Quem o Cruzeiro vai enfrentar nas quartas?

Se vencer o Sport nesta segunda-feira, o Cruzeiro pode enfrentar o Goiás ou Novorizontino nas quartas de final, a depender do resultado nas oitavas.

O elenco mineiro não enfrentou nenhuma das equipes na competição. O jogo entre os dois também será realizado nesta segunda-feira, mas em horário diferente.

Para o Cruzeiro, o melhor é enfrentar o Novorizontino, já que tem números inferiores na temporada para o Goiás até aqui. Porém, não há como citar um favorito nos duelos da Copinha.

Jogos das oitavas de final da Copinha

Confira a programação de jogos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje, segunda-feira.

15h - Goiás x Novorizontino (SporTV e GloboPlay)

1h7h15 - Floresta x Athletico PR (SporTV e GloboPlay)

19h30 - Cruzeiro x Sport (SporTV e GloboPlay)

21h45 - Mirassol x Palmeiras (Rede Vida, SporTV e GloboPlay)

