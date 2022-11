Onde assistir jogo do Cuiabá hoje x Brasiliense na Copa Verde (02/11)

Pelas quartas de final da Copa Verde, o Cuiabá enfrenta o Brasiliense nesta quarta-feira, a partir das 21h (horário de Brasília). O jogo do Cuiabá hoje vai ser na Arena Pantanal, em Cuiabá. Se vencer, o elenco vai enfrentar o Paysandu na semifinal em dois jogos. Saiba onde assistir ao vivo a partida hoje.

Quem vencer vai disputar a semifinal com o Paysandu.

Onde assistir jogo do Cuiabá hoje na Copa Verde

O jogo do Cuiabá hoje na Copa Verde vai passar no DAZN às 21h (Horário de Brasília) para assinantes de todo o Brasil ao vivo.

Sem passar na TV, só dá para assistir na plataforma de streaming do DAZN se você for assinante. A mensalidade é de R$ 19,90 ao mês com acesso no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

TV: Sem transmissão

Online: DAZN

Arbitragem: Andrey da Silva E Silva

Informações de Cuiabá x Brasiliense hoje

O Cuiabá fez bonito até aqui e conquistou o seu direito de jogar as quartas de final da Copa Verde. No Campeonato Brasileiro o time luta contra o rebaixamento enquanto aparece na parte de baixo da tabela. Na competição regional, entretanto, pode consagrar-se até a semifinal em busca do título. O time venceu o Costa Rica nas oitavas.

Do outro lado, o Brasiliense passou pelo Luverdense nas oitavas de final para chegar até aqui. Diferente do seu oponente, o clube da capital do país não disputa outras e por isso consegue focar 100% nas disputas dentro de campo na Copa Verde.

Escalações:

Provável escalação do Cuiabá: Peruchi; Rikelme, Leo Herrero, Kennyd, Marco Antonio; Guilherme, Thainan, Lucão, Marcos; Lucas e João.

Provável escalação do Brasiliense: Sucuri; Bocão, Railon, Gustavo; Aloísio, Aldo, Tarta, Zotti; Luquinhas, Hernane e Tobinha.

Chaveamento da Copa Verde em 2022

A Copa Verde é um pequeno torneio que reúne dezesseis equipes do Norte, Centro Oeste e Espírito Santo com primeira e oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande decisão pelo título.

O chaveamento já foi definido pela CBF, entidade responsável por organizar a competição. A competição da primeira fase, oitavas e quartas de final são disputadas em partida única, enquanto a semifinal e a final ocorrem em dois jogos, ida e volta.

A semifinal e a final ainda não têm data. É importante lembrar que não tem gol fora de casa.

Confira o chaveamento da Copa Verde em 2022.

QUARTAS DE FINAL:

Vila Nova 0 (3) x (2) 0 Real Noroeste

Paysandu 2 x 0 Tocantinópolis

Quarta-feira (02/11):

Tuna Luso 0 x 3 São Raimundo

Cuiabá x Brasiliense - 21h

SEMIFINAL

Paysandu x São Raimundo

Cuiabá ou Brasiliense X Vila Nova

