Copa do Nordeste: assistir o jogo do Fortaleza x Sergipe hoje (26/01)

Depois de estrear com vitória na nova temporada, o Fortaleza volta aos gramados nesta quinta-feira, 26 de janeiro, para disputar a Copa do Nordeste. Desta vez, a partida é válida antecipada pela quinta rodada e será contra o Sergipe. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Fortaleza vai ser no Estádio Presidente Vargas.

O Leão vem de vitória diante do Campinense justamente na Copa do Nordeste enquanto o Sergipe estreou com derrota para o CRB no fim de semana.

O jogo do Fortaleza hoje vai passar no canal Nosso Futebol para todos os estados do Brasil ao vivo. Disponível apenas entre a TV fechada nas operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO, o pay-per-view é o responsável pelos direitos da Copa do Nordeste na temporada, após a extinção do streaming Copa do Nordeste FC.

O torcedor precisa pagar o valor extra na mensalidade para adquirir o pacote de canais. Na Sky a mensalidade é de R$ 44,90, enquanto na Claro o valor fica em R$ 19,90. Na DirecTV, o número gira em torno de em R$ 14,90.

Informações sobre o jogo do Fortaleza hoje

Guia completinho do jogo do Fortaleza hoje x Sergipe na Copa Nordeste hoje:

Data do jogo do Fortaleza: quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza - CE

Quem apita? Bruno Pereira (árbitro); Alessandro Alvaro e Paulo Tarso (assistentes); e Renato Pinheiro (quarto árbitro)

Jogos da Copa Nordeste 2023

A Lampions League', como também é conhecida, está na fase de grupos. A final será em jogos de ida e volta, nos dias 19 de abril e 3 de maio, respectivamente. Confira o calendário da Copa Nordeste 2o23 disponível até agora.

Sábado, 4 de fevereiro - 2ª rodada

Náutico x CRB, às 17h30 - Aflitos

Ceará x Sampaio Corrêa, às 17h30 - Estádio Presidente Vargas

ABC x Jogo do Fortaleza, às 18h30 - Frasqueirão

Bahia x Ferroviário-CE, às 20h30 - Arena Fonte Nova

Domingo, 5 de fevereiro - 2ª rodada

CSA x Vitória, às 16h - Rei Pelé

Sergipe x Atlético-BA, às 16h - Lourival Baptista

Campinense x Sport, às 18h - Amigão

Quarta-feira, 8 de fevereiro - 2ª rodada

Santa Cruz x Fluminense-PI, às 20h - Arruda

Terça-feira, 14 de fevereiro - 3ª rodada

CSA x Ferroviário-CE, às 19h30 - Rei Pelé

Santa Cruz x Atlético-BA, às 19h30 - Arruda

Ceará x Sport, às 21h30 - Presidente Vargas

Bahia x Jogo do Fortaleza, às 21h30 - Arena Fonte Nova

Quarta-feira, 15 de fevereiro - 3ª rodada

Sergipe x Vitória, às 19h30 - Lourival Baptista

Campinense x CRB, às 19h30 - Amigão

Náutico x Fluminense-PI, às 21h30 - Aflitos

ABC x Sampaio Corrêa, às 21h30 - Frasqueirão

Sexta-feira, 17 de fevereiro - 4ª rodada

Sport x Santa Cruz, às 19h - Ilha do Retiro

Jogo do Fortaleza x CSA, às 21h - Presidente Vargas

Atlético-BA x Bahia, às 21h - Antônio Carneiro

Sábado, 18 de fevereiro - 4ª rodada

Fluminense-PI x Campinense, às 15h30 - Lindolfo Monteiro

Ferroviário-CE x Sergipe, às 15h30 - Presidente Vargas

Vitória x ABC, às 17h30 - Manoel Barradas

CRB x Ceará, às 19h45 - Rei Pelé

Sampaio Corrêa x Náutico, às 19h45 - Castelão

