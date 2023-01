Onde assistir jogo do Inter hoje na Copinha ao vivo - 07/01/2023

Pela segunda rodada do grupo 24 na Copinha, o jogo do Inter hoje vai ser contra o Fluminense do Piauí, na Arena Barueri, durante a primeira fase da competição no futebol de base. Com início às 17h15 (Horário de Brasília), o Internacional tem a chance de encaminhar a vaga. Aqui está tudo o que você precisa para assistir ao jogo.

Transmissão jogo do Inter hoje na Copinha ao vivo

O jogo do Inter hoje na Copinha terá transmissão do SporTV e GloboPlay às 17h15 (Horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal pago exibe a partida da Copinha entre Fluminense e Internacional para todos os estados do Brasil ao vivo.

Outra maneira de assistir é através do GloboPlay, plataforma de vídeo por streaming. Apenas assinantes é que possuem acesso ao conteúdo, disponível tanto no navegador pelo app no celular, tablet e smartv.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Como estão Fluminense PI e Internacional na Copinha

Sem grande favoritismo na Copinha, o Fluminense do Piauí perdeu para o Oeste logo na estreia da competição. Em terceiro lugar no grupo 24 sem pontos marcados, o elenco poderá brigar pela classificação se vencer neste sábado e o Oeste também tropeçar.

Já o Internacional segue na liderança do grupo com 3 pontos após vencer o Rosário na primeira rodada por 2 a 0. Com o resultado, o time gaúcho se garante praticamente na próxima fase se ganhar do Fluminense também neste sábado, além de torcer por um tropeço do Oeste na rodada.

Escalação do jogo do Fluminense PI hoje: Francisco; Kauã, José, Tallison, Fabio; Talyson, Pedro Lucas, Rian, Gustavo; Leonardo e Alessandro.

Escalação do jogo do Internacional hoje: João Vitor; Samuel, Rangel, Bastian, Allan Aniz; Moretti, Tortello, Matteo, Lipe; Vinicius Souza e Fellipe Resende.

Veja no vídeo como foi o último jogo do Internacional.



Grupo do Internacional na Copinha

O Internacional ocupa o grupo 24 na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado do Oeste, Fluminense (Piauí) e do Rosário Central (Sergipe) com sede em Barueri, no estado de São Paulo.

Depois de vencer o Rosário na primeira rodada, o time gaúcho subiu para a primeira posição do grupo, enquanto o Oeste segue na vice-liderança com o mesmo número de pontos ao bater o Fluminense.

GRUPO 24

1 Internacional - 3 pontos

2 Oeste - 3 pontos

3 Fluminense PI - 0 pontos

4 Rosário Central - 0 pontos

Quem o Inter vai pegar na segunda fase?

Se passar para a segunda fase da Copinha, o Internacional pode enfrentar o Ska Brasil, Aster, Paraná ou o Vitória, a depender do resultado.

O primeiro colocado do grupo do Inter vai enfrentar o segundo do grupo 23, entre qualquer uma das equipes citadas anteriormente. No caso do segundo lugar, aí o jogo será contra o líder do grupo 23. Tudo vai depender das posições ao fim da terceira rodada.

Os jogos da segunda fase ainda não tem data.

