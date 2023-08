Com Messi, onde assistir Inter Miami hoje do Brasil (11/08)

Com Messi em campo, o Inter Miami enfrenta o Charlotte FC nesta sexta-feira, 11 de agosto, pelas quartas de final da Leagues Cup, torneio que reúne equipes dos Estados Unidos e México. A transmissão começa a partir das 21h, no Lockhart Stadium, na Flórida.

Assistir Inter Miami contra o Charlotte FC

A partida entre Inter Miami e Charlotte FC será transmitida para os assinantes da Apple TV+ às 21h, horário de Brasília, em todos os estados do país, sem passar em nenhuma emissora de televisão.

O Inter Miami venceu o FC Dallas nas oitavas de final nos pênaltis pelo fim de semana e por isso está classificado para a próxima fase da Leagues Cup. Com Lionel Messi em campo, o elenco entra em campo nesta sexta-feira com Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov, Alba; Busquets, Arroyo, Gómez; Taylor, Lionel Messi e Martínez.

Já o Charlotte derrotou o Houston Dynamo nas oitavas de final por 2-1, pronto para jogar contra o Inter nas quartas de final. O treinador Christian Lattanzio vai escalar para o confronto de hoje Kahlina; Lindsey, Malandra, Privett, Byrne; Westwood, Jozwiak, Arfield; Bronico, Vargas e Swiderski.

Quantos gols tem Messi no Inter Miami?

Com quatro partidas na Leagues Cup, o argentino Lionel Messi balançou a rede pelo Inter Miami em sete oportunidades. Além da titularidade absoluta, ele também conquistou a faixa de capitão do time.

Messi estreou no Inter Miami em 22 de julho, em vitória por 2-1 contra o Cruz Azul na primeira rodada do torneio internacional com gol de Messi. Depois, o argentino anotou dois gols contra o Atlanta United em 4-0 na segunda rodada e na terceira e última, contra o Orlando City, o La Pulga marcou novamente dois gols em vitória por 3-1.

Classificado para as oitavas de final, o Inter enfrentou o FC Dallas, dos Estados Unidos, no Texas. No tempo regulamentar eles empataram em 4-4, com dois gols de Messi.

A estreia do argentino na MLS, o Campeonato de futebol dos Estados Unidos, está marcada para 26 de agosto, contra o NY Red Bulls, na Red Bull Arena.

Chaveamento da Leagues Cup

Clubes da primeira divisão do Campeonato Mexicano e da MLS disputam a Leagues Cup, torneio anual disputado desde 2019, tem com objetivo definir o melhor elenco do continente americano.

São três rodadas disputadas em pontos corridos entre 14 grupos onde os melhores avançam para as oitavas de final, depois as quartas, semifinal e a final, disputadas sempre em partida única.

OITAVAS DE FINAL:

FC Dallas 4 (3x5) 3 Inter Miami

Querétaro 1 (4x3) 1 New England

Charlotte FC 2 x 1 Houston Dynamo

Toluca 2 (2x4) 2 Minnesota United

Philadelphia Union 1 (4x3) 1 NY Red Bulls

Club América 2 (5x6) 2 Nashville SC

Tigres 0 x 1 Monterrey

LAFC 4 x 0 Real Salt Lake

QUARTAS DE FINAL (11 de agosto):

Philadelphia Union x Querétaro (1)

Inter Miami x Charlotte FC (2)

Nasvhille SC x Minnesota United (3)

LAFC x Monterrey (4)

SEMIFINAL (15 de agosto):

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

FINAL (19 de agosto):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Como assistir o jogo do Inter Miami na Apple TV?

Para assistir o Inter Miami na plataforma AppleTV+ é preciso ser assinante. Por mês, o torcedor tem que desembolsar R$ 39,90 para acessar o catálogo da MLS ou R$ 249 por ano. Assinantes do AppleTV+ podem ter acesso ao serviço pelo preço de R$ 34,90 por mês.

Através do MLS Season Pass, na AppleTV, é possível assistir no iPhone, iPad, Mac, AppleTV e em smartv's, além de dispositivos de streaming, consoles de jogoe e set-top boxes. Também dá para assistir na internet pelo site.

Mas como funciona o passo a passo?

Opção 1) Se você possui a AppleTV+ em um aparelho Apple, basta acessar o aplicativo que já vem instalado no aparelho. Se solicitado, escreva o seu ID e a senha, clique em "assistir agora" e procure a opção de 'Canais'. Seleciona o 'MLS Season Pass' e clique no ícone da partida que quer assistir.

Opção 2) Pela internet acesse www.apple.com/br/apple-tv-plus, clique em 'Assista' localizado no menu principal e, depois procure a opção 'MLS Season Pass. Daí é só escolher qual jogo quer ver ao vivo.

