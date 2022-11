Equipe do Paysandu enfrenta o São Raimundo na semifinal da Copa Verde, com transmissão ao vivo

Jogo do Paysandu hoje: onde assistir e horário da Copa Verde (08/11)

Nesta terça-feira, 08/11, as equipes de São Raimundo e Paysandu disputam a partida de ida na semifinal da Copa Verde a partir das 21h (Horário de Brasília. Direto da Arena da Amazônia, o jogo do Paysandu hoje vai passar ao vivo no streaming para assinantes.

Onde assistir jogo do Paysandu hoje na Copa Verde

O DAZN transmite o jogo do Paysandu hoje na Copa Verde, a partir das 21h (Horário de Brasília).

Sem passar na TV, o serviço de streaming DAZN é a única maneira de assistir ao jogo do Paysandu e São Raimundo nesta terça-feira ao vivo.

Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena da Amazônia

TV: Sem transmissão

Online: DAZN no aplicativo e no site www.dazn.com

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich Vollkopf

Informações de São Raimundo AM x Paysandu hoje

O São Raimundo chegou até aqui depois de passar por grandes equipes na Copa Verde. O elenco do estado da Amazônia garantiu-se na segunda fase (oitavas de final) ao vencer o São Raimundo, do estado de Roraima, por 2 a 1n no placar. Depois, nas quartas de final, superou o Tuna Luso por 3 a 0 facilmente.

Do outro lado, o Paysandu chega como o favorito mesmo jogando fora de casa nesta terça-feira. O Papão superou o Humaitá nas oitavas de final da Copa Verde por 3 a 0, com extrema facilidade, enquanto nas quartas de final ganhou do Tocantinópolis pelo placar de 2 a 0, dentro de casa.

Escalações:

Escalação do São Raimundo AM: Jonathan; Magnum, Spice, Guigui, Jefferson; Caique, Kamdem, Panda; Negueba, Hitalo e Quadrado.

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Genílson, Naylhor, Patrick Brey; Mikael, João Vieira, José Aldo; Marlon, Robinho e Danrlei.

Quem está na semifinal da Copa Verde?

O vencedor entre São Raimundo e Paysandu pode enfrentar na grande final da Copa Verde a equipe de Brasiliense ou Vila Nova, a depender do resultado na semifinal.

A Copa Verde reúne equipes da região Norte, Centro Oeste e do estado do Espírito Santo. Os dois vencedores das semifinais jogarão a grande final, ainda sem data marcada.

A decisão também é disputada em dois jogos.

JOGOS DE IDA:

Terça-feira (08/11):

21h - São Raimundo AM x Paysandu

Quarta-feira (09/11):

20h - Brasiliense x Vila Nova

JOGOS DE VOLTA:

Sábado (12/11):

16h - Vila Nova x Brasiliense

18h30 - Paysandu x São Raimundo AM

