Equipes de Peru e Bolívia disputam amistoso internacional neste sábado; seleções não foram para a Copa do Mundo no Catar

Onde assistir jogo do Peru hoje x Bolívia: horário do amistoso (19/11)

Onde assistir jogo do Peru hoje x Bolívia: horário do amistoso (19/11)

Sem jogar a Copa do Mundo do Catar, as seleções de Peru e Bolívia disputam amistoso neste sábado, 19 de novembro, apenas para cumprir a agenda no fim do ano. O jogo do Peru hoje vai ser às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima. Confira se tem transmissão e todos os detalhes.

Onde vai passar jogo do Peru hoje ao vivo?

O jogo do Peru hoje não tem transmissão nem pela TV ou online, com início às 21h30 (Horário de Brasília).

O grande amistoso do futebol sul-americano não vai passar em nenhum canal de televisão ou streaming. Com a realização do UFC neste sábado e outro amistoso de seleções no mesmo horário, os canais optaram por não exibirem o duelo entre Peru e Bolívia.

Só dá para acompanhar os lances na página do Twitter dos times. O Peru está disponível em @SeleccionPeru e a equipe da Bolívia em @laverde_fbf.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sábado, 19 de novembro de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental, em Lima, no Peru

Onde assistir: Sem transmissão

+Tabela com todas convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar

Temporada de Peru e Bolívia

Nem Peru e Bolívia conquistaram vaga para a Copa do Mundo no Catar. A equipe peruana terminou as Eliminatórias da América do Sul em quinto lugar com 24 pontos, conquistados em sete vitórias, três empates e oito derrotas na competição. Foi para a repescagem mundial, mas diante da Austrália perdeu nos pênaltis.

Do outro lado, a Bolívia terminou em nono lugar, sem qualquer chance de se classificar para o Mundial da FIFA. Foram 15 pontos com quatro vitórias em toda a competição, três empates e 11 derrotas dentro e fora de casa ao longo da temporada. Por isso, terá de tentar somente na próxima edição.

Escalações:

Provável escalação de Peru: Gallese; Miguel Araujo, Carlos Ascues, Callens, Marcos López; Pedro Aquino, Cartagena, Rivera, Gonzáles; Reyna e Valera.

Provável escalação da Bolívia: Carlos Lampe; Fernández, Jusino, Quinteros, Sagredo, Bejarano; Gabriel Villamil, Vaca, Leonel Justiniano, Cuellar; Marcelo Moreno.

Quando vai começar a Copa do Mundo do Catar?

A Copa do Mundo tem início em 20 de novembro, domingo, com a cerimônia de abertura e a partida entre Catar e Equador, disputa pela primeira rodada às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Trinta e duas seleções jogam a Copa do Mundo da FIFA este ano, divididas em oito grupos de quatro cada. Serão três rodadas na primeira fase em pontos corridos, onde os dois melhores de cada grupo avançam até as oitavas de final da competição. Os outros dois da chave voltam para casa.

Com o chaveamento já definido, as seleções disputarão as quartas de final, semifinal e depois a grande final no dia 18 de dezembro entre os dois finalistas.

Os favoritos são França, atual campeã, Brasil, Argentina, Holanda, Espanha, Alemanha, Portugal e Inglaterra.

Leia mais no portal DCI:

Tabela de jogos da França na Copa do Mundo 2022

Tabela completa de jogos da Alemanha na Copa do Mundo 2022

Quantos graus faz no Catar? Previsão para a Copa do Mundo 2022