Onde assistir jogo Holanda x Bélgica hoje ao vivo e horário (25/09)

Com a liderança do grupo D na disputa, as seleções de Holanda e Bélgica entram em campo neste domingo, 25 de setembro, pela última rodada da Liga das Nações, na Amsterdam Arena, às 15h45 (horário de Brasília). Quer saber onde assistir jogo Holanda x Bélgica hoje? Confira todas as informações para não perder nenhum lance do clássico.

Onde assistir jogo Holanda x Bélgica hoje

O jogo da Holanda e Bélgica hoje vai passar no SporTV, às 15h45 (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode assistir no serviço de streaming GloboPlay.

Quer saber onde você pode curtir os lances do clássico entre as seleções da Holanda e Bélgica na Liga das Nações? O canal SporTV transmite lance por lance ao vivo para todo o Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. É necessário obter a emissora em sua programação.

Outra opção é curtir através do GloboPlay, ferramenta de streaming disponível apenas para quem já é assinante em seu plano. É isso mesmo torcedor, você deve ser membro da plataforma para obter acesso em toda a programação do streaming.

Por pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, dá para assistir também filmes, séries e novelas.

HOLANDA X BÉLGICA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena, em Amsterdam, na Holanda

Onde assistir jogo Holanda x Bélgica hoje: SporTV e GloboPlay

Árbitro: Anthony Taylor

Árbitro de vídeo: Stuart Attwell

Holanda x Bélgica: como estão as equipes?

Líder do grupo com 13 pontos, a Holanda só precisa de um empate para se classificar até a semifinal da Liga das Nações na temporada. Com quatro vitórias e um empate, o elenco faz uma campanha impecável dentro de campo e, por isso, tem o status de favorito no duelo.

Tim Krul, goleiro, é a única baixa aos holandeses.

Provável escalação da Holanda: Pasveer; Aké, Van Dijk, De Ligt; Blind, Taylor, De Roon, Klaasseen, Dumfries; Gakpo e Bergwijn.

Do outro lado, a Bélgica se mantém na vice-liderança com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos. Além de vencer, precisa descontar a diferença no saldo de gols com os holandeses, o que torna ainda mais complicado o seu caminho até a classificação.

Nenhuma nova baixa foi registrada no plantel dos belgas.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Theate; Witsel, Castagne, Tielmans, Carrasco; Hazard, De Bruyne e Batshuayi.

Retrospecto de Holanda x Bélgica no futebol

Duas das maiores seleções do futebol internacional se encontram neste domingo. Mas esta não é a primeira vez que eles jogam entre si.

Em toda a história, Holanda e Bélgica se enfrentaram em 128 ocasiões, com vantagem ao time holandês com 56 vitórias, diante de 31 empates e 41 triunfos aos belgas, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Os confrontos foram realizados em amistosos, Liga das Nações, Copa do Mundo e Eliminatórias da Copa. No quesito gols, são 284 para a Holanda e 221 para a Bélgica.

A bola rolou pela última vez entre as duas equipes em 3 de junho deste ano, pela fase de grupos na Liga das Nações, com vitória da Holanda por 4 a 1, fora de casa.

Confira como foi a última partida das seleções.



Tem jogos da Liga das Nações hoje?

O clássico entre Holanda e Bélgica não é o único protagonista da Liga das Nações hoje! Além do embate, outros nove embates também serão realizados neste domingo, 25 de setembro, pela sexta e última rodada da fase de grupos na temporada.

A França vai enfrentar a Dinamarca, enquanto a Croácia disputa os três pontos contra a Áustria, lanterna do seu grupo. Já a Polônia se enfrenta com País de Gales em confronto acirrado.

Não quer perder nenhum jogo? Confira a lista de todos os horários a seguir na rodada.

Andorra x Letônia – 10h

Moldávia x Liechtenstein – 10h

Eslováquia x Bielorrússia – 13h

Azerbaijão x Cazaquistão – 13h

Áustria x Croácia – 15h45

Ilhas Faroé x Turquia – 15h45

Dinamarca x França – 15h45

País de Gales x Polônia – 15h45

Holanda x Bélgica – 15h45

Luxemburgo x Lituânia – 15h45

