Onde assistir Mallorca x Valencia hoje na La Liga – 25/05

Confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Foto: Reprodução Pixabay

Ambas as equipes apenas cumpre tabela nesta quinta-feira, já que não brigam por mais nada na temporada

Pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o duelo entre Mallorca x Valencia acontece nesta quinta-feira, 25 de maio, no Iberostar Estádio, às 14h30, horário de Brasília. A partida tem transmissão ao vivo na televisão e também online para todo o país.

Tanto Mallorca como Valencia não brigam mais por vagas em torneios internacionais.

Como assistir Mallorca x Valencia hoje ao vivo

A partida entre Mallorca x Valencia nesta quinta-feira será transmitida no Star Plus às 14h30. Nenhuma emissora da televisão vai exibir o duelo ao vivo.

O Star Plus, serviço de streaming, está disponível para quem é assinante no site (www.starplus.com) e no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Local: Iberostar Estádio

Onde assistir jogo do Mallorca x Valencia hoje: Star Plus

Como vem as equipes no jogo de hoje?

O Mallorca volta a jogar depois da derrota para o Almería no fim de semana. Em 12º lugar com 44 pontos, o time não briga por mais nada no Campeonato Espanhol, sem chances até de tentar a vaga para a Conference League faltando apenas três rodadas para o fim da temporada. São 12 vitórias, oito empates e 15 derrotas.

Do outro lado, o Valencia entra em campo após a polêmica envolvendo o caso de racismo por parte de torcedores contra Vinicius Júnior. O time também não briga por vagas em competições internacionais neste fim de temporada, brigando apenas por uma melhor colocação. O Valencia está em 13º lugar com 40 pontos.

Escalações de Mallorca x Valencia

O duelo desta quinta-feira é importante para ambos os elencos. Os dois tem poucas chances de brigar na parte de cima da classificação

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Mallorca: Rajkovic; Copete, Hadzikadunic, Valjent, Maffeo; Kan-In Lee, Iddrisu Baba, Dani Rodríguez; Ndiaye e Muriqi.

Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Diakhaby, Gabriel Paulista, José Luis Gaya; André Almeida, Nicolás González, Javier Guerra; Justin Kluievert, Cavani e Samuel Lino.

Rodada do Campeonato Espanhol

Durante a semana, a bola rola em dez confrontos pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

Terça-feira, 23/05:

Real Sociedad 1 x 0 Almería

Celta de Vigo 1 x 1 Girona

Real Valladolid 3 x 1 Barcelona

Quarta-feira, 24/05:

Elche 1 x 1 Sevilla

Villarreal 2 x 0 Cádiz

Real Madrid 2 x 1 Rayo Vallecano

Betis x Getafe

Espanyol x Atlético de Madrid

Quinta-feira, 25/05:

Mallorca x Valencia – 14h30

Osasuna x Athletic Bilbao – 16h30

