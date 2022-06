Onde assistir o jogo da Espanha x República Tcheca e horário hoje (12/06)

Buscando a liderança do grupo na Liga das Nações, a Espanha enfrenta a República Tcheca em promessa de bom jogo neste domingo, 12 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Jogando no Estádio La Rosaleda, em Málaga, o confronto é válido pela quarta rodada da competição. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo da Espanha hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo da Espanha hoje ao vivo na TV?

Quer saber onde assistir o jogo da Espanha hoje? O serviço de streaming Star + é o responsável por exibir as emoções da Liga das Nações ao vivo neste domingo.

É isso mesmo torcedor, o jogo da Seleção Espanhola hoje não tem transmissão pela TV. O streaming da Disney é a única maneira de ver o jogo. Para tornar-se membro, você deve acessar o site (www.starplus.com).

Para assistir, basta entrar pelo aplicativo de celular, tablet, smart TV ou computador.

Informações do jogo da Espanha x República Tcheca hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio La Rosaleda, em Málaga

Arbitragem: Cuneyt Çakır

Onde assistir: Star +

Espanha busca a liderança na Liga das Nações

Depois de estrear com empate contra Portugal, a seleção da Espanha conseguiu garantir um desempenho regular na Liga das Nações para garantir-se em segundo lugar com 5 pontos, contabilizando até aqui uma vitória e dois empates.

O resultado deste domingo é extremamente importante para o elenco de Luis Enrique se quiser brigar pela fase final do torneio da UEFA.

Raúl é o único desfalque por lesão.

Escalação da Espanha: Unai Simón; Carvajal, Llorente, Pau Torres, Alba; Gavi, Rodri, Koke; Asensio, Álvaro Morata eFernan Torres.

República Tcheca em terceiro lugar no grupo

Do outro lado, a República Tcheca segue em busca do seu sonho de alcançar a parte de cima da classificação no grupo dois. Em terceiro lugar, tem 4 pontos com uma vitória, um empate e uma derrota até aqui. O time estreou com triunfo em cima da Suíça, mas empatou com a Espanha e perdeu para Portugal na última rodada.

Os tchecos não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação da República Tcheca: Mandous; Zima, Brabec, Jemelka; Coufal, Soucek, Sadilek, Zeleny; Cerny, Kuchta e Lingr.

Palpites Espanha x República Tcheca

Em tese, a Espanha deveria ser a favorita neste domingo. No entanto, com o desempenho não tão regular dos espanhóis nos últimos dias no torneio, o duelo promete ser equilibrado para os dois.

Jogando em casa, os espanhóis contam com bons jogadores e um lado ofensivo que não causa maiores problemas ao comandante Luis Enrique. A defesa, no entanto, pode ser um problema.

Os tchecos, visitantes na partida de hoje, podem dar trabalho aos rivais. Também com grandes nomes do futebol internacional em campo, podem tornar o embate complicado aos anfitriões.