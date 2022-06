Onde assistir o jogo da Itália hoje x Hungria e horário da Liga das Nações

Depois de empatar com os alemães na estreia da Liga das Nações, a Itália volta a jogar nesta terça-feira, 7 de junho, desta vez contra a Hungria, pela segunda rodada da competição. Com a bola rolando a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Stadio Dino Manuzzi, em Cesena, descubra onde assistir o jogo da Itália hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo da Itália hoje ao vivo na TV?

O jogo da Itália hoje na Liga das Nações vai ser transmitido ao vivo na ESPN e Star +.

Nesta terça-feira, o confronto dos italianos contra a Hungria será transmitido somente através da TV paga, pelo canal da ESPN, da Rede Disney. Disponível em todos os estados do Brasil, o torcedor deve ficar atento para saber se possui em sua programação a emissora.

Outra opção é o serviço de streaming, o Star +, com disponibilidade através dos aplicativos para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo da Itália hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Stadio Dino Manuzzi, em Cesena, na Itália

Arbitragem: Sandro Schärer

Onde assistir: ESPN e Star+

+ Liga das Nações: como funciona o torneio entre seleções europeias

Itália e Hungria na Liga das Nações

A seleção da Itália não conseguiu dar a volta por cima no placar da primeira rodada e acabou ficando no empate diante da Alemanha, mesmo jogando em casa, pelo grupo três na Liga A da competição da UEFA. Por isso, deve utilizar o confronto desta terça-feira para garantir os três pontos e seguir rumo para a liderança.

Do outro lado, a Hungria é a líder do grupo na Liga A com o total de 3 pontos. A equipe foi a única do agrupamento que venceu ao pontuar a vitória em cima da Inglaterra, deixando os próprios torcedores sem palavras. Por isso, mantém a confiança no alto do seu desempenho para buscar novamente os três pontos.

Escalações de Itália x Hungria:

Os anfitriões não possuem nenhuma baixa no plantel de jogadores.

Escalação da Itália: Florenzi; Acerbi, Bastoni, Dimarco, Frattesi, Cristante, Sandro Tonali; Gnonto, Scamacca e Pellegrini. Técnico: Roberto Mancini

Do outro lado, os húngaros também não estão sem jogadores.

Escalação da Hungria: Gulacsi; Négo, Lang, Orban, Attila Szalai, Zsolt Nagy; Schafer, Adam Nagy, Szoboslai, Sallai; Adam Szalai. Técnico: Marco Rossi

Jogos da Liga das Nações hoje

Seis confrontos acontecem nesta terça-feira, 7 de junho de 2022, pela segunda rodada da Liga das Nações durante a temporada. É válido ressaltar também que a bola rola em todas as divisões, na liga A, B, C e até na D.

Além da Itália, as seleções da Inglaterra, Alemanha e Bósnia também entram em campo nesta terça. Além disso, todos os duelos possuem transmissão ao vivo.

Para não perder nenhum lance, confira quais são os jogos de hoje e os horários.