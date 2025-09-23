Onde assistir o jogo do Al Nassr x Jeddah Club na Copa do Rei hoje com CR7

O Al Nassr enfrenta o Jeddah FC em uma partida crucial das oitavas de final da Copa do Rei Saudita nesta terça-feira, 23. A torcida pode esperar Cristiano Ronaldo, Talisca e Abdulelah Al-Amri liderando o ataque do Al Nassr, enquanto o Jeddah FC busca defender no Estádio Prince Abdullah Al Faisal Sports City. O jogo começa às 15h30 (de Brasília).

Transmissão jogo do Al Nassr

O jogo do Al Nassr hoje, no estádio King Abdullah Sports City, não tem exibição para o Brasil. Os fãs do CR7 podem acompanhar informações da partida pelas redes sociais do clube.

O Al Nassr entra nesta partida após um bom desempenho na Liga Profissional Saudita. Cristiano Ronaldo tem sido uma figura fundamental, marcando gols importantes e criando chances. Talisca acrescenta criatividade e potência ao meio-campo. Abdulelah Al-Amri deve reforçar a defesa e ajudar nas transições.

O Jeddah FC contará com Khaled Al-Muwallad para o apoio ofensivo. Abdullah Al-Shammari pode controlar o meio-campo e conectar a defesa com o ataque. Fahad Al-Muwallad é uma peça vital na linha de ataque, proporcionando velocidade e ameaça ao gol. Ambas as equipes têm escalações equilibradas. O confronto promete jogo aberto e batalhas táticas em campo.

Escalação

Al Najjar; Al Ghanam, Simakan, Iñigo Martinez e Yahya; Brozovic e Ângelo; Coman, Sadio Mané, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Mosailem; Al-Harbi, Abu Bakr, Kennedy e Asseri; Aburjania, Al Shamrani e Jawad Haidar; Al Baraa Baazee, Bimenyimana e Mahbub. Técnico: Roberto Oliveira.