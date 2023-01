Saiba como assistir ao jogo do Atlético GO hoje ao vivo. Foto: Reprodução Ingryd Oliveira/ACG

Elenco do Atlético GO enfrenta o Aparecidense neste sábado, 28 de janeiro, pela sexta rodada da competição estadual

Onde assistir o jogo do Atlético GO x Aparecidense hoje no Goiano 2023

Líder do Campeonato Goiano com vantagem, o Atlético Goianiense recebe o Aparecidense pela sexta rodada da competição neste sábado, 28 de janeiro. Com início às 16h (Horário de Brasília), a bola vai rolar no jogo do Atlético GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Saiba onde assistir ao vivo a partida de hoje.

O Dragão vem de derrota para o Anápolis no meio da semana, enquanto os visitantes ganharam do Inhumas na última rodada da competição.

O duelo entre as equipes de Atlético Goianiense e Aparecidense aconteceu em 21 oportunidades, com 13 vitórias para o Atlético Goianiense, quatro empates e quatro vitórias para os adversários, de acordo com dados do portal O Gol.

Transmissão do jogo do Atlético GO hoje ao vivo

O jogo do Atlético GO hoje vai passar no canal Nosso Futebol e DAZN às 16h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil.

Para o torcedor que é assinante das operadoras de TV paga Sky, Claro e DirecTV GO, dá para sintonizar o pay-per-view Nosso Futebol por valor extra e assim acompanhar diferentes estaduais na temporada.

Na Sky, o valor da mensalidade é R$ 44,90, enquanto na Claro cai para R$ 19,90. Já na plataforma Directv GO, o valor fica em R$ 14,90 com o pacote de jogos dos torneios.

Também dá para sintonizar o DAZN, plataforma de streaming para assinantes. O aplicativo funciona tanto pelo celular como no tablet ou smartv. O valor da mensalidade é de R$ 34,90.

Data : Sábado, 28 de janeiro de 2023

: Sábado, 28 de janeiro de 2023 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Local : Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia TV : Nosso Futebol

: Nosso Futebol Online: DAZN

LEIA: Campeonato Goiano 2023 terá transmissão de graça; veja onde assistir

Atlético GO é atual campeão goiano

Na temporada passada, o Atlético Goianiense levantou o troféu de campeão no Campeonato Goiano após vencer a final da competição.

Na primeira fase, pelo grupo B, terminou em segundo lugar com 17 pontos, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas atrás do Vila Nova. Pelas quartas de final o Dragão passou pelo Morrinhos e depois o Vila Nova.

Na final, o time venceu o Goiás no primeiro jogo por 1 a 0, enquanto na volta superou por 3 a 1 com facilidade para consagrar o 16º título goiano da sua história.

INGRESSOS À VENDA! O Atlético iniciou ontem as vendas de ingressos para o jogo contra a Aparecidense, neste sábado, pelo #Goianão2023🇹🇹 Camisa do Dragão = Meia-entrada Mais informações no SITE do #DragãoDoBrasil : https://t.co/cMHumOu399#Dragão2023 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/e5ENkOLKyz — Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 27, 2023

Árbitro do jogo de hoje

O árbitro do jogo do Atlético GO hoje vai ser apitado por Victor Lucas Pereira neste sábado, 28 de janeiro, pelo Campeonato Goiano.

Os assistentes vão ser Tiego dos Santos e Jonny Kamenach. Já o quarto árbitro deve ser Renato Tomaz.

O analista de arbitragem vai ser Julio César Mota.

