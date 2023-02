Onde assistir o jogo do Barcelona de hoje? (12/02)

Para se manter na liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Villarreal neste domingo, 12 de fevereiro, para buscar os três pontos na 21ª rodada da competição. A bola vai rolar no jogo do Barcelona às 17h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica. A transmissão vai ser na TV e também online.

O duelo entre Villarreal e Barcelona aconteceu em 51 oportunidades, segundo o portal Transfermarkt. O Barça tem a vantagem com 31 vitórias, além de dez empates e apenas dez triunfos ao elenco do Villarreal.

Qual é o canal que vai transmitir o jogo do Barcelona?

ESPN e Star Plus vão transmitir o jogo do Barcelona e Villareal hoje, às 17h, horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol, a partida neste domingo da La Liga será exibida para todo o Brasil. Entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Quem prefere acompanhar tudo pelo celular tem a opção do Star +, plataforma da Disney. O produto apenas retransmite as imagens da ESPN. No entanto, é preciso assinar o streaming para obter toda a programação e os conteúdos.

Dá para assistir no computador, no navegador, como no aplicativo para TV, celular e tablet.

Escalações do jogo do Villarreal x Barcelona hoje:

Lo Celso, Jackson e Pedraza são desfalques.

Provável escalação do jogo do Vilarreal hoje: Pepe Reina; Mojica, Mandi, Torres, Foyth; Parejo, Coquelin, Morales; Baena, Chukwueze e Moreno.

O técnico Xavi continua sem Busquets e Dembele, duas peças fundamentais no elenco.

Provável escalação do jogo do Barcelona hoje: Ter Stegen; Koundé, Eric García, Christensen, Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Ansu Fati, Lewandowski e Raphinha.

Quando vai ser o jogo do Barcelona na Europa League?

O Barcelona entra em campo na quinta-feira, 16 de fevereiro, para enfrentar o Manchester United no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa.

O elenco da Catalunha foi eliminado da fase de grupos da Champions depois que terminou em terceiro lugar. Por isso, se classificou para a Liga Europa onde irá enfrentar o clube inglês.

A partida será no Camp Nou, na Espanha, às 14h45 (Horário de Brasília). O jogo de volta está marcado para quinta, 23 de fevereiro, às 17h, horário de Brasília.

