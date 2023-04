Onde assistir o jogo do Benfica hoje no Campeonato Português (02/04/2023)

O Benfica está cada mais perto de se tornar o campeão português de 2023. Neste domingo (02/04), cumpre o desafio de enfrentar o Rio Ave, válido pela 26ª rodada do Campeonato Português. A bola vai rolar no jogo do Benfica hoje às 14h (Horário de Brasília), no Estádio dos Arcos.

Com 68 pontos, dez de vantagem com o segundo lugar, o Benfica permanece na liderança. Do outro lado o Rio Ave se mantém na oitava posição com 33 pontos.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

Sem transmissão, o jogo do Benfica hoje não tem transmissão em nenhum canal de TV. Também não dá para assistir no serviço de streaming Star Plus porque a plataforma optou por não exibir.

A única maneira de acompanhar os lances é através da página oficial do Benfica no Twitter.

Escalações de Rio Ave x Benfica

Para os anfitriões, Amine Oudrhiri está de volta após cumprir suspensão.

Rio Ave: Jhonatan; Patrick, Aderlan Santos, Renato Pantalon; João Graça, Costinha, Vítor Gomes, Gonçalo Rodrigues, Fábio Conceição; Boateng e André Pereira.

Benfica: Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Álex Grimaldo; Florentino, Chiquinho, João Mário; David Neres, Rafa e Gonçalo Ramos.

Próximo jogo do Benfica na Champions

O Benfica é o grande destaque da Champions League na temporada. O clube português assumiu a liderança do grupo H, deixando o Paris Saint-Germin na segunda posição e ajudando a despachar a Juventus e o Maccabi Haifa.

Foram quatro vitórias e dois empates na fase de grupos. Depois, ganhou facilmente do Club Brugge com 7 a 1 no placar agregado, carimbando o passaporte nas quartas de final.

O sorteio realizado pela UEFA em 17 de março determinou que Benfica e Inter de Milão vão se enfrentar em dois jogos nas quartas de final. O primeiro está marcado para terça-feira, 11 de abril, e o segundo para quarta, 19 do mesmo mês, ambos às 17h, horário de Brasília.

Quem tem mais títulos nacionais em Portugal?

O Benfica é o maior campeão português da história com 37 títulos. A última conquista do clube de Lisboa aconteceu na temporada 2018/19.

Na segunda posição o Porto aparece com 30 títulos, sendo o atual campeão. Depois o Sporting aparece com 19 troféus. Os três clubes dominam o cenário português do futebol.

Boavista e Belenenses tem apenas 1 título cada.

