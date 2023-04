Onde assistir o jogo do Benfica hoje no Campeonato Português - 15/04

Tem jogo do Benfica hoje! Cada vez mais próximo de conquistar o título português, o time de Lisboa visita o Chaves neste sábado, 15 de abril, no Estádio Municipal de Chaves, às 14h (Horário de Brasília). O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Português.

Na semana passada, as Águias perderam a segunda partida no campeonato. O elenco de Lisboa perdeu o clássico contra o Porto, em casa. Além disso, o clube foi derrotado no jogo de ida para a Inter de Milão na Liga dos Campeões.

A vitória hoje significa a remontada do Benfica após dois tombos importantes nesta reta final da temporada.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

Para a infelicidade do torcedor, o jogo do Benfica hoje não vai passar em nenhum canal de TV ou serviço de streaming. Nenhum canal disponibilizou a transmissão neste sábado.

A única maneira de acompanhar a partida em tempo real é através do Twitter do Benfica ou do Chaves. Os canais publicam lances do jogo, imagens e até vídeos dos gols. Porém, não tem transmissão ao vivo.

Outras redes sociais, como o Facebook ou Instagram dos clubes, também divulgam os lances.

Escalações de Chaves x Benfica

Os anfitriões não poderão contar com Arriba e Obiora.

Para o Benfica, estão fora Julian Draxler, lesão de longa data, Ristic e Bah.

Chaves: Vítor; Langa, Steven Vitória, Monte, Correia; Teixeira, Guima, Pedro; Abass, Hernández e Euller.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho, David Neres; João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Português?

Já foram 27 rodadas, então agora só faltam seis rodadas para o fim do Campeonato Português na temporada. O período em disputas do torneio nacional de Portugal é curto porque apenas 18 equipes jogam a primeira divisão em 34 rodadas.

Assim como outros campeonatos na Europa, o Campeonato Português também é jogado em pontos corridos, dividido em dois turnos. Cada vitória garante três pontos, enquanto o empate dá apenas um para os dois lados.

O primeiro colocado, aquele que obter o maior número de pontos, será declarado o campeão português. Na parte de cima, a divisão dá vagas para a Champions, Liga Europa e Conference League. Na parte de baixo, os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

