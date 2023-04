Onde assistir o jogo do Benfica x Estoril hoje no Campeonato Português - 23/04

Onde assistir o jogo do Benfica x Estoril hoje no Campeonato Português – 23/04

O Benfica foi eliminado da Champions no meio da semana. Agora, concentra-se para buscar o título português e fechar a temporada com chave de ouro. Neste domingo, 23 de abril, o jogo do Benfica vai ser contar o Estoril na 29ª rodada do Campeonato Português, às 14h, no Estádio da Luz.

O Benfica ocupa a liderança com 71 pontos, enquanto o Estoril está em 15º lugar com 25 pontos.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje terá transmissão no canal ESPN 3 e streaming Star Plus ao vivo. O torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil neste domingo.

A emissora está disponível em operadoras por assinatura de TV. Entre em contato com o operador para adquirir o grupo ESPN na programação.

Outra opção é o Star Plus, plataforma de streaming por assinatura. São três opções de assinatura, onde o valor mais barato é de R$ 32,90 por mês. O torcedor assiste no celular, tablet e smartv.

Escalações de Benfica x Estoril

Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Antonio Silva, Otamendi, Gilberto; Chiquinho, Florentino, Rafa; João Mário, David Neres e Gonçalo Ramos.

Estoril: Figueira; Santos, Mexer, Álvaro, Joãozinho; Carvalho, Gamboa, Marques; Alejandro Marqués, Guitane e Eduardo.

Os anfitriões não terão Julian Draxler e Bah disponíveis.

Para os visitantes, Lucas Áfrico estão fora do plantel.

Quantos títulos o Benfica tem?

O Benfica é o maior campeão português com 37 títulos. O primeiro ano de conquista foi em 1935, enquanto o último aconteceu em 2018/19.

Em segundo lugar está o Porto com 30 troféus, ou seja, o elenco de Lisboa contabiliza sete de vantagem. Se vencer este ano garante a vantagem contra os adversários.

O Benfica está em primeiro lugar do Campeonato Português com 71 pontos, somados em 23 vitórias, dois empates e três derrotas. É a melhor campanha da temporada, com saldo de gols em 51. A diferença com o segundo lugar, o Porto, é de três pontos.

Rodada do Campeonato Português

A vigésima nona rodada do Campeonato Português traz nove partidas neste fim de semana, seguindo até a segunda-feira com horários alternados.

Sexta-feira, 21/04:

Casa Pia 0 x 1 Braga

Sábado, 22/04:

Famalicão 3 x 2 Marítimo

Boavista 3 x 1 Rio Ave

Paços Ferreira x Porto

Domingo, 23/04:

Portimonense x Gil Vicente - 11h30

Benfica x Estoril - 14h

Santa Clara x Chaves - 14h

Arouca x Vizela - 16h30

Segunda-feira, 24/04:

Vitória SC x Sporting - 16h15

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Leia também: Quem o Milan enfrenta na semifinal da Champions 2023