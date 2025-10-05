Onde assistir o jogo do Benfica x Porto no clássico Português hoje

A partir das 17h15 deste domingo, 5 de outubro, Benfica e Porto entram em campo pela 8ª rodada do Campeonato Português. O jogo é entre o líder e o terceiro colocado, e o resultado pode mudar a tabela. Saiba como assistir ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica x Porto hoje tem transmissão do ESPN4, disponível em operadoras de TV por assinatura, e também no streaming da Disney+. A partida começa às 17h15.

O torcedor precisa ter a emissora na programação para assistir o conteúdo. Caso não tenha, é preciso entrar em contato com a sua operadora para adquirir o pacote. O canal não divulgou a equipe de transmissão.

Quem é assinante Disney pode acompanhar os principais campeonatos de futebol internacional, incluindo o jogo do Benfica hoje, pela plataforma de streaming no celular, tablet, smartv ou videogame, e até mesmo no computador.

Miguel Nogueira será o árbitro da partida, de acordo com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Como funciona o Campeonato Português

Para acompanhar a ascensão do futebol ao redor do globo, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar o Campeonato Português em 1934, também chamada de Primeira Liga. Com apenas oito equipes sob o sistema de pontos corridos, o Porto conquistou o seu primeiro título nacional.

Hoje, o Campeonato Português engloba 18 times das mais diferentes regiões do país. Similar aos outros torneios nacionais da Europa, a competição também é disputada em pontos corridos, onde os clubes se enfrentam duas vezes na temporada.

No primeiro turno, por exemplo, o Benfica joga contra todos os outros 17 oponentes como mandante ou visitante. Já no returno, o Benfica enfrenta novamente os 17 times, mas com o mando de campo invertido. Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um para os dois lados.