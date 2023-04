Saiba como assistir ao jogo do Brasil sub 17 hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

Onde assistir o jogo do Brasil sub 17 hoje no Sul-Americano (01/04)

Onde assistir o jogo do Brasil sub 17 hoje no Sul-Americano (01/04)

A Seleção Brasileira volta a jogar neste sábado pelo Campeonato Sul-Americano sub 17. Desta vez, o oponente é o Chile pela segunda rodada do grupo A, no Estádio Christian Benítez, em Guayaquil. O jogo do Brasil sub 17 hoje tem início às 18h30 (horário de Brasília).

Este é apenas o segundo confronto da Seleção Brasileira no torneio. Na última quinta, o grupo venceu o Equador na rodada de estreia

Transmissão do jogo do Brasil sub 17 hoje ao vivo

O jogo do Brasil sub 17 hoje vai passar no SporTV e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil. Neste sábado, o confronto não terá transmissão na TV aberta.

A única maneira de curtir a partida da categoria de base é através da TV paga. Basta sintonizar a emissora esportiva entre as operadoras de TV por assinatura e torcer.

Quem não tem o canal pago pode acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming sob demanda. O torcedor tem que pagar a assinatura mensal para obter acesso ao serviço, podendo assistir no computador ou celular, tablet ou até na smartv.

Grupo A no Sul-Americano

Além de Brasil e Chile, também estão no grupo A as seleções de Equador, Colômbia e Uruguai.

As dez seleções da América do Sul jogam o Campeonato Sul-Americano sub 17. Elas são divididas em dois grupos de cinco onde disputam cinco rodadas em pontos corridos. Os três primeiros de cada chave avançam para o hexagonal final.

O primeiro colocado do hexagonal será declarado o campeão sul-americano da categoria.

1 Brasil

2 Chile

3 Colômbia

4 Uruguai

5 Equador

Escalações de Brasil x Chile:

Para o embate deste sábado, as escalações devem ser as mesmas da última rodada.

Brasil: Cesar; Da Mata, Dalla Courte, Vitor Reis, Souza; Lucas Camilo, Dudu, Luiz Gustavo; Ryan, Kauã e Riquelme.

Chile: Fierro; Gutiérrez, González, Daniel Gutiérrez, Riquelme; Rojas, Pizarro, Cruz; Tapia, Aravena e Sepulveda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo?

Quem é o técnico do Brasil sub 17?

O técnico da Seleção Brasileira é Phelipe Leal. O profissional de 34 anos está no comando do plantel de base da CBF desde 2022 após um longo período na China.

Esta não é a primeira vez do profissional na Seleção da CBF. Ele integrou a comissão técnica das categorias sub 15 e 17 entre 2017 e 2019, onde adquiriu vasta experiência. Disputou o Campeonato Sul-Americano, campeão em 2017, e até a Copa do Mundo da categoria.

De acordo com o GE, Phelipe Leal também treinou o sub 17 do Flamengo em 2018 e 2019, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Em 2022, ele foi contratado para treinar o sub 15 do Guangzhou Evergrande, segundo o GE.

Leia também:

Tudo sobre quando começa a fase de grupos da Libertadores 2023