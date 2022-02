Saiba onde vai passar o jogo do Brasil feminino hoje. Foto: Reprodução / Thais Magalhães / CBF

Onde assistir o jogo do Brasil x Finlândia feminino hoje e horário – 22/02

Onde assistir o jogo do Brasil x Finlândia feminino hoje e horário – 22/02

O Brasil enfrenta a Finlândia na tarde desta terça-feira, 22/02, no Estádio Michel D’Ornano, em Caen, pela terceira rodada do Torneio Internacional da França, a partir das 14h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje na TV e online o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje

O jogo do Brasil Feminino hoje vai passar no canal Space SporTV, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A emissora da Rede Globo só está disponível na TV por assinatura como a Sky, Claro e Oi e, por isso, é preciso pagar para ter acesso. Outra opção é ser assinante do streaming da emissora, como o GloboPlay, e assistir pela plataforma.

Dados: 22/02/2022

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Não Informado

Local: Estádio Michel D’Ornano, em Caen, na França

Transmissão: SporTV

> Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?

Como estão as equipes na temporada?

Depois de perder para a França na rodada passada, a equipe brasileira não tem mais chances de ser campeã. Por isso, entra em campo nesta terça-feira somente para cumprir tabela e quem sabe fechar a etapa com chave de ouro e vitória. Sob o comando de Pia, as jogadoras empataram com a Holanda em 1 a 1 na primeira rodada.

Enquanto isso, a Finlândia perdeu as duas partidas que disputou no torneio internacional em Caen e, por isso, também não possui qualquer chance de título na temporada. Para fechar a sua participação, promete dar trabalho ao time brasileiro em campo.

Escalação do jogo do Brasil x Finlândia feminino hoje

Brasil: Lelê; Tamires, Rafaelle, Tainara, Antônia; Luana, Ary Borges, Angelina, Kerolin; Debinha, Geyse (Marta)

Finlândia: Paula; Natalia Kuikka, Eva, Anna, Nora Heroum; Adelina, Olga, Evelina, Ilina; Juliette Kemppi, Amanda

Relembre o último jogo do Brasil no torneio internacional.

> Quem ganhou a Supercopa do Brasil 2022: Atlético-MG é campeão