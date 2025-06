Onde assistir o jogo do Flamengo x Fortaleza no jogo 11 do Brasileirão

Pela 11ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje, 1 de junho, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quer saber qual canal vai passar? Confira o texto a seguir.

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fortaleza hoje

O jogo do Flamengo neste domingo vai passar no Premiere. Prefere assistir online? Então a opção é o GloboPlay, serviço de streaming. Entretanto, a plataforma também só está disponível para assinantes. Para quem já é membro, a opção é assistir tanto pelo celular como no computador, através do site www.globoplay.globo.com.

Em busca da liderança do campeonato Brasileiro, o Rubro Negro de Filipe Luís deve escalar Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).

Uma escalação provável do Fortaleza tem João Ricardo, Brítez, Gustavo Mancha, Kuscevic, Bruno Pacheco; Martínez, Pochettino e Calebe; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Próximos jogos do Flamengo

Terça-feira, 10 de junho, 21h00

Sport Recife x Flamengo

Estádio: Ilha do Retiro, Recife.

Segunda-feira, 16 de junho, 22h00 | Mundial de Clubes da FIFA 2025

Flamengo x ES Tunis (Tunísia)

Estádio: Lincoln Financial Field, Philadelphia, EUA.

Sexta-feira, 20 de junho, 15h00 | Mundial de Clubes da FIFA 2025

Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

Estádio: Lincoln Financial Field, Philadelphia, EUA.

Terça-feira, 24 de junho, 22h00 | Mundial de Clubes da FIFA 2025

León (México) x Flamengo

Estádio: Camping World Stadium, Orlando, EUA.