Onde assistir o jogo do Goiás x Grêmio Anápolis hoje DE GRAÇA (05/02)

Na busca incansável pela liderança do Campeonato Goiano, o Goiás recebe o Grêmio Anápolis na oitava rodada da competição neste domingo, 5 de fevereiro. A bola vai rolar no jogo do Goiás hoje às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, o Serrinha.

Doze equipes disputam o Campeonato Goiano na primeira fase. Elas jogam por onze rodadas em turno único, onde cada vitória garante ao time três pontos e o empate apenas um. Os oito melhores da classificação vão para as quartas de final, seguida da semifinal e a decisão.

Onde vai passar o jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje terá transmissão do canal Nosso Futebol, DAZN e Youtube às 16h.

O pay-per-view é a novidade nas transmissões de futebol no Brasil. Substituindo o Copa do Nordeste FC, o pacote de canais está disponível apenas entre as operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO.

Na Sky a mensalidade sai por R$ 44,90. Já na Claro o valor fica em R$ 19,90 por mês e na DirecTV GO é R$ 14,90 o pacote completo de jogos.

Outra opção é o DAZN, plataforma de streaming para assinantes. Dá para se tornar membro por R$ 34,90 por mês com acesso à conteúdos exclusivas de esportes.

Mas para quem quer assistir de graça é só sintonizar no Youtube, no canal da DAZN Brasil. O link está disponível de graça para todo o público.

Quem vai ser o árbitro do jogo de hoje?

O árbitro deste domingo no jogo do Goiás hoje vai ser Anderson Gonçalves contra o Grêmio Anápolis, pela oitava rodada do Campeonato Goiano.

Os assistentes vão ser Hugo Correa e Ricardo Prado. O quarto árbitro definido vai ser Lee Harrison dos Santos

Já o analista de arbitragem escolhido pela Federação Goiana de Futebol é Cleiber Elias.

Oitava rodada do Campeonato Goiano

Além do jogo do Goiás hoje, outros embates serão realizados pela oitava rodada do Campeonato Goiano.

Sábado, 04/02:

Iporá 3 x 1 Unhumas

Goiánesia 0 x 2 Vila Nova

Domingo, 05/02:

Goiânia x Atlético GO - 10h30

Morrinhos x Anápolis - 16h

Goiás x Grêmio Anápolis - 16h

Aparecidense x CRAC - 16h

