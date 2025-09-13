Futebol

Onde assistir o jogo do Juventus x Inter no clássico italiano hoje

Juventus x Inter: Onde assistir ao clássico italiano na TV: programação e horários dos jogos

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Juventus x Inter Foto: Getty Images

A partida entre Juventus e Inter será disputada no sábado, 13 de setembro, às 13h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo para o Brasil. O jogo acontece no JStadium, em Turim e é válido pela terceira rodada da Série A do Campeonato Italiano.

Onde assistir Juventus x Inter

O jogo da Juventus e Inter,, será transmitida ao vivo no sábado, 13 de setembro, através da ESPN e Disney+ no streaming.

No Estádio Allianz, em Turim, a Juventus de Igor Tudor, que venceu seus dois primeiros jogos do campeonato, enfrentará a nova Inter de Christian Chivu, que tentará reagir à derrota em casa por 2 a 1 para a Udinese. As duas equipes vêm de momentos diferentes, especialmente considerando a campanha da Liga dos Campeões na próxima semana.

Cristian Chivu treinou no Appiano Gentile sem muitos jogadores internacionais, incluindo o recém-chegado Akanji, que, apesar de nunca ter treinado com a equipe, será titular no centro da defesa nerazzurri. No meio-campo, Mkhitaryan foi escolhido em vez de Susic, com Calhanoglu também titular. A lesão de Conceição , que jogava pela seleção da Juventus, é uma grande preocupação: o português ficará de fora. No centro do ataque está Vlahovic, que fará sua primeira partida como titular este ano.

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yldiz, Vlahovic. Todos. tudor

Inter: Verão; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Thuram. Treinador: Chivu

