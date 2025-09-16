Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje e Olympique na Champions League

Real Madrid – Marselha: Em qual canal e a que horas você pode assistir ao jogo da Liga dos Campeões da UEFA ao vivo?

O jogo de abertura da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid e Olympique de Marselha acontece nesta terça-feira, 16 de setembro. O pontapé é às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. Três anos após sua última participação na mais prestigiosa Taça dos Campeões Europeus, os comandados de Roberto de Zerbi estrearão com um encontro espetacular contra o clube mais vitorioso da competição.

Como assistir Real Madrid e Olympique na Liga

O torcedor pode curtir todas as emoções do jogo através dos canais SBT, TNT, no site do SBT de graça e o serviço de streaming HBO Max.

Pela TV aberta, o canal do SBT vai exibir a final da Champions para todo o Brasil com narração de Téo José e comentários de Mauro Cezar Pereira e apresentação de Domitilia Becker. Para assistir online e de graça, é só acessar o site (www.sbt.com.br) e curtir pelo celular, computador ou tablet.

Outra opção é o canal da TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se você possui a emissora em sua programação, pode curtir ao vivo e saber quem será o campeão.

O HBO Max, serviço de streaming, também está disponível como opção para quem quer curtir, é assinante e não pode ver pela televisão.

Como chegam as equipes na Champions League

O Real Madrid é o clube de maior sucesso na história da Liga dos Campeões da UEFA. Os blancos têm 15 títulos da Liga dos Campeões e estão entre os favoritos para esta nova campanha europeia. Depois de uma temporada decepcionante na última temporada, os merengues vêm de uma temporada sem títulos.

A equipe, agora treinada por Xabi Alonso, pretende remediar isso, principalmente na La Liga, competição que domina. Após quatro jogos, o time madrilenho soma 12 pontos e quatro vitórias consecutivas. O Real Madrid acaba de vencer a Real Sociedad por 1 a 2, com mais um gol de Kylian Mbappé, que já marcou quatro gols desde o início da temporada. Hoje à noite, o Real Madrid recebe o Olympique de Marseille em seu estádio. Os Phocéens estão tendo um início de temporada turbulento na Ligue 1 McDonald’s, com duas vitórias em casa e duas derrotas fora.

No Stade Vélodrome, o Marselha venceu o Paris FC (5 a 2) e o FC Lorient há alguns dias (4 a 0). No entanto, as coisas são mais complicadas fora de casa para Mason Greenwood e seus companheiros, que foram derrotados em Rennes (1 a 0) e Lyon (1 a 0).