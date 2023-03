Onde assistir o jogo do Tottenham x Sheffield United hoje (01/03/23)

Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, Sheffield United e Tottenham disputam o confronto único nesta quarta-feira, 1º de março, no Estádio Bramall Lane, na cidade de Sheffield. O jogo do Tottenham hoje tem início às 16h55 (horário de Brasília), onde o vencedor segue para a próxima fase e elimina o concorrente da competição.

Onde vai passar jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje tem transmissão na ESPN 2 ao vivo para todo o Brasil.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de imagens da Copa da Inglaterra no Brasil.

A competição só é transmitida na televisão paga. Nenhum canal aberto possui os direitos do torneio. Por isso, o torcedor precisa ser assinante das operadoras se quiser assistir ao vivo no conforto de sua casa.

Assistir online e ao vivo

Para quem não tem a TV paga em casa, a opção é assistir no Star Plus, serviço de streaming da Disney.

No entanto, é preciso ser assinante para ter acesso ao conteúdo disponibilizado na plataforma como filmes, séries, documentários e esportes. São três opções de pacotes, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

O torcedor deve acessar o site (www.starplus.com), escolher o melhor pacote ao seu bolso e aí se tornar assinante.

O Star Plus está disponível para assistir no computador, pelo navegador, ou no aplicativo para celular, tablet, smartv e em videogames, como o PS4.

Assinantes devem acessar a plataforma e inserir o email e a senha.

Como funciona a Copa da Inglaterra?

A Copa da Inglaterra é uma competição de futebol disputada em formato eliminatório. Todas as fases são no formato mata-mata, ou seja, quem vence segue e quem perde dá adeus mais cedo. É o torneio mais antigo do país no futebol.

A primeira fase traz quarenta jogos com equipes das mais diferentes regiões. Depois, vinte jogos são realizados na segunda fase. Já na terceira, times da elite do futebol inglês como Arsenal, Manchester City e Liverpool integram o quadro de participantes.

Depois da quarta fase vem as oitavas de final, quartas, semifinal e daí a final. O campeão da Copa da Inglaterra ganha uma vaga para a próxima edição da Liga Europa, na fase de grupos.

