Onde vai passar jogo do Liverpool x Wolves hoje e horário (01/03)

O Liverpool recebe o Wolves nesta quarta-feira, 1º de março, no Estádio Anfield em partida atrasada da sétima rodada do Campeonato Inglês. O jogo do Liverpool hoje tem início marcado para 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo em todo o Brasil.

Os Reds ocupam a sétima posição com 36 pontos, sem perder por três rodadas. Já os Lobos não vencem por duas rodadas na 15ª posição com 24 pontos.

Diferente do que o torcedor esperava, o Liverpool faz uma temporada mediana. No Campeonato Inglês, o time ocupa a sétima posição em 23 partidas, somando 36 pontos em dez vitórias, seis empates e sete derrotas.

Sob o comando de Klopp, o Liverpool deve fechar a sua participação na Premier League na parte de cima da classificação, conquistando assim uma vaga em torneio internacionais como a Champions. Porém, sem brigar pelo título da temporada.

Já na Copa da Inglaterra, o time de Anfield foi eliminado pelo Brighton na quarta rodada. Na Copa da Liga Inglesa, perdeu para o Manchester City nas oitavas de final.

Na Liga dos Campeões, o Liverpool ainda tem esperanças. Pelas oitavas de final, o Real Madrid goleou o elenco inglês no jogo de ida por 5 a 2, na Inglaterra. A volta está marcada para quarta-feira, 15 de março, às 17h, horário de Brasília, na Espanha.

Onde assistir o jogo do Liverpool

O jogo do Liverpool hoje tem transmissão na ESPN e Star + para todo o Brasil às 17h.

A ESPN está disponível somente em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ser assinante para assistir a programação ao vivo.

Dá para assistir no celular, tablet, computador, smartv e até no videogames como o PS4.

Leia também

Quem errou o pênalti do Flamengo na final da Recopa 2023?