Onde assistir o jogo do Vasco x Inter Miami hoje em amistoso 2023

Onde assistir o jogo do Vasco x Inter Miami hoje em amistoso 2023

O Vasco segue em pré-temporada na Flórida. Neste sábado, 21 de janeiro, cumpre mais um compromisso antes de retornar ao Brasil, mas desta vez contra o Inter Miami, a partir das 21h (Horário de Brasília). O jogo do Vasco hoje vai ser no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale. Com transmissão online e de graça, fique por dentro de como assistir ao amistoso.

Na última terça-feira, o Cruz Maltino perdeu para o River Plate por 3 a 0 jogando no Orlando City Stadium, em Orlando também em pré-temporada. Este é o último desafio até o elenco carioca retornar ao Brasil.

Como assistir o jogo do Vasco hoje amistoso ao vivo

O jogo do Vasco hoje vai passar no Youtube e Twitch às 21h, horário de Brasília, de graça par todo o Brasil neste sábado.

O amistoso não tem transmissão em nenhum canal de televisão. No entanto, o vascaíno pode curtir as emoções através da CazéTV, plataforma de vídeos online e gratuita. Para assistir é só acessar pelo navegador ou aplicativo, encontrar o canal e clicar na transmissão ao vivo.

Outra opção é na Twitch, através do canal Casimito, também disponível de graça para os usuários.

Não precisa se cadastrar ou pagar nada para acompanhar em ambas as plataformas.

Escalação do Vasco hoje

O técnico Mauricio Barbieri deve provocar algumas mudanças no jogo deste sábado.

Provável escalação do Vasco: Alexander; Pumita Rodríguez, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo, Nenê; Orellano, Pedro Raul e Gabriel Pec.

Provável escalação do Inter Miami CF: Callender; Mcvey, Mabika, Lowe, Yedlin; Gregore, Jean Mota, Pozuelo; Taylor, Lassiter e Martínez.

Próximo jogo no Campeonato Carioca

O Vasco volta a jogar no Campeonato Carioca no dia 25 de janeiro, quarta-feira, contra a Portuguesa pela quarta rodada da primeira fase, a Taça Guanabara.

Ao que tudo indica, o Vasco joga com o time titular nesta rodada depois que o grupo retornar da Flórida pela sequência de amistosos. O técnico Maurício Barbieri volta a treinar com os jogadores no Rio de Janeiro.

Nas duas primeiras rodadas o técnico Emilio Faro comandou os garotos da base e reservas que não viajaram.

LEIA TAMBÉM:

Contratações do Vasco em 2023

Jogo do Vasco em Brasília x Nova Iguaçu é confirmado