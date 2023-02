Onde assistir o jogo do Vitória x Jacobinense hoje no Baiano (02/02/2023)

Onde assistir o jogo do Vitória x Jacobinense hoje no Baiano (02/02/2023)

Depois de perder o clássico Ba-Vi no fim de semana, o Vitória volta a jogar nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, mas desta vez contra o Jacobinense. Com início às 19h15 (Horário de Brasília), o jogo do Vitória hoje vai ser no Estádio Barradão pela sexta rodada do Campeonato Baiano, onde as duas equipes querem escapar do rebaixamento.

O jogo do Vitória hoje tem transmissão na TVE Bahia e no Youtube.

Quem vai apitar o duelo nesta quinta vai ser Wagner Francisco Silva, com os assistentes Luanderson Lima e Daniella Coutinho.

Onde vai passar o jogo do Vitória hoje ao vivo

A TV Educativa da Bahia é a grande responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Baiano. Por mais um ano, a emissora está de volta na transmissão do estadual para todo o estado da Bahia.

Os principais jogos vão passar na TV aberta para todo o estado de graça, enquanto outros embates serão disponibilizados de graça no canal da TVE no Youtube, ao vivo e de fácil acesso.

A emissora opera no canal 10 na Bahia e é afiliada da TV Brasil e Canal Futura, mantida pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, órgão do Governo do Estado da Bahia.

O torcedor tem a opção e assistir na televisão e também no celular ou tablet através do Youtube.

LEIA: Guia completo de onde assistir o Mundial de Clubes 2023

Que posição o Vitória ficou no Campeonato Baiano?

Depois de perder o clássico para o Bahia no fim de semana, o Vitória foi parar na 8ª posição da classificação no Campeonato Baiano, com apenas 4 pontos.

O time coleciona uma vitória, um empate e três derrotas até aqui no estadual. Se vencer nesta quinta, poderá se afastar da zona de rebaixamento e brigar por uma vaga na parte de cima, onde vai se classificar até a próxima fase da temporada.

1 Bahia - 13 pontos

2 Itabuna - 11 pontos

3 Jacuipense - 10 pontos

4 Barcelona - 9 pontos

5 Atlético BA - 8 pontos

6 Juazeirense - 7 pontos

7 Jacobinense - 6 pontos

8 Vitória - 4 pontos

9 Bahia de Feira - 4 pontos

10 Doce Mel - 1 ponto

