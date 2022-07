Onde assistir Olympique Marseille x Milan hoje, domingo (31/07)

Procurando onde assistir Olympique Marseille x Milan hoje? O torcedor deve sintonizar o canal da ESPN 4 para curtir as emoções do amistoso internacional hoje, 31 de julho. A bola rola às 13h (Horário de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marseille, na França, por confronto válido na pré-temporada.

Confira todas as informações do jogo no texto a seguir.

Onde assistir Olympique Marseille x Milan hoje?

O jogo terá transmissão do canal ESPN 4. O serviço de streaming Star + retransmite a partida de futebol em tempo real para assinantes.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN exibe o futebol neste domingo somente através de operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar, o torcedor deve obter a emissora na programação.

Online, onde assistir Olympique Marseille x Milan hoje é no Star +, aplicativo de streaming para celular, tablet, computador e também na smart TV.

Horário : 13h (horário de Brasília)

: 13h (horário de Brasília) Local : Stade Vélodrome em Marseille, na França

: Stade Vélodrome em Marseille, na França Onde assistir Olympique Marseille x Milan hoje: ESPN 4 e Star +

Olympique de Marseille e Milan na pré-temporada

Enquanto não faz a sua estreia no Campeonato Francês, o Olympique busca treinar o seus jogadores em campo contra grandes adversário, como é o caso deste domingo. A agenda do Marseille já foi contra Marignane, Norwich, Betis e Middlesbrough, com uma vitória, duas derrotas e um empate.

Enquanto isso, o Milan também cumpriu uma agenda de compromissos. Para chegar aqui, jogou contra Colônia, ZTE, Wolfsberg e agora o Olympique, onde quer fechar com chave de ouro o mês de julho e de preferência com uma vitória em suas mãos. Foram duas vitórias e uma derrota até então.

Ibrahimovic vai jogar hoje?

O sueco Ibrahimovic não vai jogar o amistoso neste domingo contra o Olympique de Marseille. O jogador do Milan passou por cirurgia no joelho esquerdo em maio deste ano, conforme indicou o Milan nas redes sociais. A lesão é na verdade no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Aos 40 anos, Ibrah ainda mostra grande desempenho dentro dos gramados, mas as lesões o prejudicam fisicamente, sendo um grave problema para si e aos times que defende.

A estimativa é de que o jogador sueco retorne após oito meses, ou seja, estará de volta em setembro ou outubro. Em 2017, enquanto ainda era jogador do Manchester United, Ibrahimovic foi operado no joelho em grave lesão, mas se recuperou bem.

Nas redes sociais, entretanto, Ibrahimovic faz questão de mostrar o seu bom físico e os treinamentos.

Quando vai começar a temporada na Europa?

O mês de agosto marca o retorno da temporada europeia no futebol. Alemão, Francês, Português, Holandês, Inglês, Russo e Espanhol estarão de volta com as estrelas do momento, assim como grandes embates.

O Campeonato Francês começa em 5 de agosto, sexta-feira, com o jogo entre Lyon e Ajaccio. O Olympique joga apenas no domingo, 7 de agosto, contra o Reims.

No Campeonato Italiano, por outro lado, a competição tem início no dia 13 de agosto, com o duelo entre Sampdoria e Atalanta. O Milan, atual campeão, estreia no mesmo dia contra a Udinese.

