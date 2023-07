Onde assistir online e na TV o jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo

A Copa do Mundo Feminina de 2023 está em andamento e o torneio deste ano tem potencial para ser um dos eventos mais divertidos nos 32 anos de história do esporte. E a boa notícia é que tem onde assistir online e na TV o jogo do Brasil feminino, então veja como.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA

Como assistir o jogo do Brasil feminino na TV?

Como sempre, a TV Globo transmitirá os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia.

Assistir o jogo do Brasil TV aberta: a Globo transmite o jogo do Brasil feminino para todos os estados de graça e ao vivo. Renata Silveira vai comandar a transmissão ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. É só sintonizar a emissora e assistir.

Assistir o jogo do Brasil TV paga: outra opção para o brasileiro é o Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. Transmitido também para todo o Brasil, aqui é Luiz Carlos Jr quem narra a estreia da Seleção com Formiga e Alline Calandrini.

Quem vai transmitir o jogo Brasil x Panamá online?

As seguintes plataformas transmitirão o jogo do Brasil feminino ao vivo: CazéTV no Youtube, Globoplay, GE e FIFA+ para todo o país.

CazéTV: o canal do streamer Casimiro no Youtube, a CazéTV, vai transmitir na internet todos os jogos da Copa do Mundo Feminina ao público. É só acessar o site pelo navegador ou aplicativo, procurar por CazéTV e assistir. Luiz Felipe Freitas narra a partida.

Globoplay (Globo): é possível assistir a retransmissão da TV Globo de graça no Globoplay. Entre no aplicativo ou no site (www.globoplay.globo.com), cadastre-se na Conta Globo, clique em "Agora na TV" e, aí, veja a programação da emissora.

Globoplay (Sportv): quem é assinante do pacote 'Globoplay + Canais Ao Vivo pode sintonizar a plataforma e ver a programação do canal Sportv. A narração e as imagens são as mesmas da televisão. Entre com a sua conta da TV paga ou do Globoplay e veja ao vivo.

GE: o portal de notícias GE (www.ge.globo.com) vai disponibilizar a retransmissão dos canais Sportv e Globo em sua plataforma. A programação da TV Globo pode ser acessada de graça e o Sportv apenas para assinantes.

FIFA+: a plataforma digital da FIFA está disponível de graça para o público brasileiro. Entre no site (www.fifa.com) e cadastre-se com email, senha e nome completo, vá ao menu principal e clique no jogo que quer assistir.

Tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

O Brasil está no grupo F com França, Jamaica e Panamá. Serão três rodadas em pontos corridos na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina onde os dois melhores da chave avançam para as oitavas de final.

Brasil x Panamá - 1ª rodada do grupo F

Segunda-feira, 24/07 às 08h

Estádio Hindmarsh, na Austrália

Brasil x França - 2ª rodada do grupo F

Sábado, 29/07 às 07h

Estádio Brisbane, na Austrália

Brasil x Jamaica - 3ª rodada do grupo F

Quarta-feira, 02/08 às 07h

Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Quais as seleções favoritas para Copa do Mundo Feminina?

Pela primeira vez na história a Copa do Mundo da FIFA de futebol feminino recebe trinta e duas seleções. Na edição passada, os Estados Unidos levantaram a taça contra os vinte e quatro adversários.

Mas dá para dizer que, além do atual campeão Estados Unidos, as equipes de Inglaterra, Alemanha, França, Suécia, Espanha, Brasil e Canadá são favoritas. Estas são as seleções que podem levantar o caneco assim que o apito soar pela última vez em 20 de agosto de 2023, no Estádio Accor.

Com Megan Rapinoe, Andi Sullivan, Alexis Morgan e Lindsey Horan, os Estados Unidos vem forte para buscar o quinto título mundial. No entanto, Becky Sauerbrunn é um grande desfalque e pode até complicar o caminho das americanas até o título.

Já a Inglaterra fez um ótimo nas Eliminatórias da Copa do Mundo e até na Finalíssima, quando derrotou o Brasil nos pênaltis. A Alemanha também mostrou-se favorita, enquanto a Espanha tem Alexia Putellas, eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA.

A Suécia não demonstrou bons resultado em campo, mas tem a tradição no Mundial, assim como a França. Brasil e Canadá correrão por fora, com a Seleção Brasileira tendo a força da sua camisa amarela e o Canadá entrando em campo confiante após vencer o ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.

Acompanhe a cobertura da Copa do Mundo Feminina no DCI

O Jornal DCI realiza a cobertura completa da Copa do Mundo de futebol feminino em julho e agosto de 2023. O caderno de Esportes vai cobrir os jogos do Brasil e também as principais disputas pelo título mundial.

O DCI informará o leitor sobre onde assistir os confrontos da Seleção Brasileira, tanto na televisão como na internet, além das rodadas da fase de grupos até a final. Além disso, os números, as informações sobre as jogadoras e os detalhes dos gols também estarão disponíveis.

Acesse o site do Jornal DCI, clique na categoria 'Esportes' e acompanhe de perto a cobertura especial da Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia em 2023. O Brasil busca o primeiro título da competição com a Rainha Marta e outras grandes atletas como Debinha, Geyse, Ary Borges e Duda Sampaio.

Assim como a Copa do Mundo Masculina de 2022, a Copa do Mundo Feminina de 2023 certamente trará algumas partidas de futebol muito emocionantes.