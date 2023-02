Onde assistir Seattle Sounders x Al Ahly DE GRAÇA no Mundial de Clubes (04/02)

Equipes disputam as quartas de final no Mundial de Clubes neste sábado, com transmissão no streaming; quem vencer vai enfrentar o Real Madrid na semifinal

Vale vaga na semifinal para enfrentar o Real Madrid! Neste sábado, 4 de fevereiro, a bola vai rolar entre Seattle Sounders e Al Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Tanger, no Marrocos. Sete equipes disputam o Mundial de Clubes. A final está marcada para 11 de fevereiro, no sábado.

Como assistir Seattle Sounders x Al Ahly hoje no Mundial de Clubes na TV

O jogo entre Seattle Sounders e Al Ahly hoje vai passar ao vivo no SporTV, GloboPlay, FIFA+ e Cazé TV.

Com transmissão exclusiva do Grupo Globo, as partidas do Mundial de Clubes da FIFA serão exibidas na TV aberta e nos canais pagos do SporTV ao vivo por todo o Brasil.

No entanto, apenas os jogos do Flamengo e a final vão passar no canal aberto em fevereiro. Para acompanhar de perto a competição é necessário sintonizar o SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Assistir jogo do Mundial hoje online

Além de acompanhar os jogos do Mundial de Clubes na televisão o torcedor também tem diferentes opções na internet.

O serviço de streaming GloboPlay, de responsabilidade da Rede Globo, retransmite as imagens do SporTV somente para quem é membro. Dá para acessar pelo aplicativo ou no próprio site (www.globoplay.globo.com).

Para assistir de graça o torcedor pode sintonizar o canal do CazéTV no Youtube ou Twitch, assim como o FIFA+ ao vivo (www.fifa.com) no site ou plataforma. Não precisa se cadastrar ou pagar nada.

LEIA: Tabela de jogos do Mundial de Clubes 2023: chaveamento e onde assistir

Premiação do Mundial

O campeão do Mundial de Clubes vai embolsar R$ 25,5 milhões, o mesmo que 5 milhões de dólares, segundo o jornal Lance divulgou.

O vice-campeão fica com R$ 20,4 milhões.

Além do prêmio para os dois finalistas, a FIFA também entrega diferentes valores do quarto até o sétimo colocado na classificação do torneio. O último colocado vai embolsar US$ 500 mil, ou 2,5 milhões de reais, segundo o Lance.

7° do Mundial: R$ 2,5 milhões (US$ 500 mil)

6° do Mundial: R$ 5,1 milhões (US$ 1 milhão)

5º do Mundial: R$ 7,6 milhões (US$ 1,5 milhão)

4º do Mundial: R$ 10,2 milhões (US$ 2 milhões)

3º lugar do Mundial: R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões)

Vice-campeão: R$ 20,4 milhões (US$ 4 milhões)

Campeão: R$ 25,5 milhões (US$ 5 milhões)

Você também vai gostar de ler:

Que dia o Flamengo joga pelo Mundial de Clubes 2023: onde assistir a estreia